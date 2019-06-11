У Казахстані під час акцій протесту затримали близько 700 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У перший день затримано 500 осіб, у другий день виходить близько 200, - урядовець

Несанкціоновані мітинги проходили в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті

У Казахстані за участь у мітингах протягом декількох днів було затримано близько 700 осіб.

Про це заявив офіційний представник міністерства внутрішніх справ Казахстану Нурдильда Ораз в кулуарах уряду, повідомляє Nur.kz.

«У двох містах (Алмати і Нур-Султан - ред.) у перший день затримано 500 осіб, у другий день виходить близько 200. У перший день близько 400 було притягнуто до відповідальності, у другий день - близько 150», - сказав він журналістам.

Тим часом, урядовець спростував інформацію про те, що були затримання і в інших містах Казахстану.

«Ні, такої інформації немає», - сказав він.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія в понеділок, 10 червня, оголосила, що на виборах 9 червня перемогу здобув чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв. За офіційними даними, за нього проголосували 70,76 відсотка виборців.

Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них вперше за 30 років як кандидат не брав участі екс-президент Нурсултан Назарбаєв. Одночасно з голосуванням в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті проходили несанкціоновані акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори.