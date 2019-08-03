ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради за партійними списками



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Центрвиборчком визнав обраними депутатами за списками партій 124 кандидати «Слуги народу», 37 - «Опозиційної платформи», 24 - «Батьківщини», 23 - «Євросолідарності» і 17 - «Голосу»

Центральна виборча комісія оголосила офіційних результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатних виборчих округів.

До Верховної Ради проходять:

1. Слуга народу — 43,16% (124 мандата);

2. Опозиційна платформа — За життя — 13,05% (37 мандатів);

3. Батьківщина — 8,18% (24 мандата);

4. Європейська солідарність — 8,10% (23 мандата);

5. Голос — 5,82% (17 мандатів).

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 нардепа.

Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.

Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.