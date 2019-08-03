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    ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради за партійними списками

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    ЦВК оголосила результати виборів до Верховної Ради за партійними списками
    Фото: Вікіпедія

    Центрвиборчком визнав обраними депутатами за списками партій 124 кандидати «Слуги народу», 37 - «Опозиційної платформи», 24 - «Батьківщини», 23 - «Євросолідарності» і 17 - «Голосу»

    Центральна виборча комісія оголосила офіційних результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатних виборчих округів.

    До Верховної Ради проходять:

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    1. Слуга народу — 43,16% (124 мандата);

    2. Опозиційна платформа — За життя — 13,05% (37 мандатів);

    3. Батьківщина — 8,18% (24 мандата);

    4. Європейська солідарність — 8,10% (23 мандата);

    5. Голос — 5,82% (17 мандатів).

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 нардепа.

    Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.

    Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.

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