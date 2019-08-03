ЦВК в суботу встановить результати виборів до Ради за списками партій



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Результати виборів по одномандатних округах вже встановлені щодо 191 зі 199 округів

Центральна виборча комісія (ЦВК) в суботу встановить результати позачергових виборів депутатів Верховної Ради в загальнодержавному багатомандатному окрузі (за списками політичних партій). Про це йдеться в анонсі на сайті ЦВК.

«3 серпня, орієнтовно о 16:30 після перерви буде продовжено засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення Комісією офіційних результатів позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатних виборчих округів», - сказано в ньому.

Результати виборів по одномандатних округах вже встановлені щодо 191 зі 199 округів.

Законодавство зобов'язує ЦВК офіційно встановити результати виборів до 5 серпня включно.

Таким чином, комісії залишиться визнати обраними депутатами вісім кандидатів, які перемогли в мажоритарних округах.

Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів у шести округах може вплинути на встановлення підсумків виборів до Верховної Ради.

Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.