ЦВК визнала обраними депутатами ще 31 кандидата, залишилося лише вісім



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Таким чином, усього ЦВК визнала обраними 191 зі 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 31 кандидата, який переміг в одномандатних виборчих округах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 31 одномандатному виборчому окрузі, визнавши обраними народними депутатами України», - сказано в ньому.

Таким чином, усього ЦВК визнала обраними 191 зі 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

Офіційно результати парламентських виборів мають бути встановлені не пізніше 5 серпня.

ЦВК залишилося визнати обраними депутатами 8 мажоритарних кандидатів і оголосити результати за списками.

Згідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність.

Після подачі заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє визнаного обраним депутатом.

Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.

Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.