  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК визнала обраними депутатами ще 31 кандидата, залишилося лише вісім

    • Розсилка
    ЦВК визнала обраними депутатами ще 31 кандидата, залишилося лише вісім

    Таким чином, усього ЦВК визнала обраними 191 зі 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах

    Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 31 кандидата, який переміг в одномандатних виборчих округах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

    «На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 31 одномандатному виборчому окрузі, визнавши обраними народними депутатами України», - сказано в ньому.

    Читайте також

    Таким чином, усього ЦВК визнала обраними 191 зі 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

    Офіційно результати парламентських виборів мають бути встановлені не пізніше 5 серпня.

    ЦВК залишилося визнати обраними депутатами 8 мажоритарних кандидатів і оголосити результати за списками.

    Згідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність.

    Після подачі заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє визнаного обраним депутатом.

    Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.

    Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори партії Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ