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    ЦВК опрацювала 98% бюлетенів

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    ЦВК опрацювала 98% бюлетенів

    Згідно із оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%

    Центральна виборча комісія станом на 8:45 2 квітня опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

    Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

    Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%. За Петра Порошенка проголосували 15,93% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,39%.

    Юрія Бойка підтримали 11,66% виборців, Анатолія Гриценка – 6,93%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,47%.

    Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,5 млн.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.66%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.93%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, Комітет виборців України провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати в президенти офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів.

    За даними КВУ, найдорожчою стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Витрачені ними суми коштів значно перевищили ту кількість голосів виборців, які вони отримали.

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