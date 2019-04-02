ЦВК опрацювала 98% бюлетенів
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Розсилка
Згідно із оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%
Центральна виборча комісія станом на 8:45 2 квітня опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%. За Петра Порошенка проголосували 15,93% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,39%.
Юрія Бойка підтримали 11,66% виборців, Анатолія Гриценка – 6,93%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,47%.
Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,5 млн.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.66%
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Гриценко Анатолій Степанович6.93%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.47%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, Комітет виборців України провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати в президенти офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів.
За даними КВУ, найдорожчою стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Витрачені ними суми коштів значно перевищили ту кількість голосів виборців, які вони отримали.