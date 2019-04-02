ЦВК опрацювала 98% бюлетенів



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Згідно із оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%

Центральна виборча комісія станом на 8:45 2 квітня опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Зазначається, що за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,24%. За Петра Порошенка проголосували 15,93% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,39%.

Юрія Бойка підтримали 11,66% виборців, Анатолія Гриценка – 6,93%, Ігоря Смешка – 6,03%, Олега Ляшка – 5,47%.

Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні – 18,5 млн.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, Комітет виборців України провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати в президенти офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів.

За даними КВУ, найдорожчою стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Витрачені ними суми коштів значно перевищили ту кількість голосів виборців, які вони отримали.