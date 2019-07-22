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    ЦВК опрацювала майже 85% протоколів

    • Розсилка
    У Раду проходять п'ять партій - ЦВК опрацювала майже 85% протоколів
    У Раду проходять п'ять партій

    Станом на 22:39 вже опрацьовано 84,23% протоколів з виборчих дільниць

    Центральна виборча комісія опрацювала 84,23% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

    Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

    Станом на 22:39 вже опрацьовано 84,23% протоколів з виборчих дільниць.

    Отже, на цю годину голоси розподіляються таким чином:

    — Слуга народу - 42,93%
    — Опозиційна платформа- За життя - 12,93%
    — Європейська солідарність - 8,30%
    — Батьківщина - 8,13%
    — Голос - 6,03%

    Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,91%, у партії «Сила і честь» - 3,8% голосів, «Опозиційного блоку» — 3,13%.

    Нагадаємо, посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

    Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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