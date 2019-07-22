ЦВК опрацювала майже 85% протоколів



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Станом на 22:39 вже опрацьовано 84,23% протоколів з виборчих дільниць

Центральна виборча комісія опрацювала 84,23% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Станом на 22:39 вже опрацьовано 84,23% протоколів з виборчих дільниць.

Отже, на цю годину голоси розподіляються таким чином:

— Слуга народу - 42,93%

— Опозиційна платформа- За життя - 12,93%

— Європейська солідарність - 8,30%

— Батьківщина - 8,13%

— Голос - 6,03%

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,91%, у партії «Сила і честь» - 3,8% голосів, «Опозиційного блоку» — 3,13%.

Нагадаємо, посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.