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    У G7 назвали вибори в Раду конкурентними із дотриманням прав і свобод

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    Прапори країни&nbsp;G7 - У G7 назвали вибори в Раду конкурентними із дотриманням прав і свобод
    Прапори країни G7

    «Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою», - йдеться у заяві послів Великої сімки

    Посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

    Про це йдеться в оприлюдненій у Twitter заяві послів G7.

    «Посли G7 вітають проведення  парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних  прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою», - йдеться у заяві.

    У Великій сімці також закликали розглянути впровадження рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини.

    «Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їхнього впровадження», - зазначили посли G7.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

    Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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