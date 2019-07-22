У G7 назвали вибори в Раду конкурентними із дотриманням прав і свобод



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«Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою», - йдеться у заяві послів Великої сімки

Посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

Про це йдеться в оприлюдненій у Twitter заяві послів G7.

«Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою», - йдеться у заяві.

У Великій сімці також закликали розглянути впровадження рекомендацій Бюро з демократичних інститутів і прав людини.

«Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їхнього впровадження», - зазначили посли G7.

Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулись на конкурентній основі з дотриманням основоположних прав і свобод. Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їхнього впровадження. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 липня 2019 р.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.