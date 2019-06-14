ЦВК сказала, скільки грошей можна пожертвувати на вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушення порядку надання або отримання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації тягнуть за собою накладення штрафу

Питання формування виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах врегульовано статтею 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Про це 14 червня повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

«Слід зазначити, що вказані виборчі фонди формуються, зокрема, за рахунок добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, які згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» мають право здійснювати внески на підтримку партій. При цьому добровільні внески особи до виборчого фонду партії, кандидата в депутати обмежуються розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, встановленого зазначеним законом», - заявили в ЦВК.

Так, загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2019 році – 1 669 200 грн), підкреслили в Центрвиборчкомі.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (у 2019 році – 3 338 400 грн).

«Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), то добровільні внески від такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, встановленого законом», - додали в ЦВК.

Зауважується, що забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

Згідно з статтею 15 цього закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Також ЦВК зауважує, що відповідно до статті 21215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку надання або отримання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 – 1700 грн) і на посадових осіб – від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів (1700 – 2 210 грн) доходів громадян з конфіскацією суми внеску, наданої або отриманої з порушенням закону.