Виборчий колапс на Донбасі. Члени ЦВК вирушають у скандальний 50-й округ



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Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому

Вперше в історії України члени Центрвиборчкому будуть особисто проводити перерахунок голосів у мажоритарному окрузі

Центральна виборча комісія здійснить перерахунок голосів на мажоритарному окрузі №50 з центром у місті Покровськ (Донецька область). Як стало відомо «Главкому», у найближчі години члени ЦВК вилетять на місце подій. Таке рішення викликано тим, що окружна виборча комісія 50-го округу за рішенням суду повинна була провести повторний підрахунок голосів на окремих дільницях, але її члени заблокували процес.

За інформацією «Главкома», ЦВК має намір вилучити з округу усю виборчу документацію, необхідну для проведення повторного підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, і доправити її до Києва.

Попередні результати виборів на скандальному окрузі. Для перегляду натисніть на зображенні

Редакції не вдалось оперативно отримати коментар голови Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук. Водночас член ЦВК Алла Басалаєва підтвердила інформацію про безпрецедентне рішення. «Уперше в історії в України Центральна виборча комісія фізично здійснюватиме перерахунок голосів на окремому мажоритарному окрузі. Саме так, вся документація (протоколи ДВК, бюлетені), будуть доправлені до Києва, і тут буде проведено перерахунок», - зазначила вона.

Нагадаємо, за фактом невиконання членами ОВК №50 рішення суду щодо перерахунку голосів відкрито кримінальне провадження. Про це 2 серпня повідомила пресслужба поліції Донецької області. «Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність. Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення, що набрало законної сили). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

Одіозні конкуренти на 50-му окрузі: мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов та Покровський міський голова Руслан Требушкін

Як відомо, на скандальному окрузі мер Добропілля Андрій Аксьонов поступився переможцю Руслану Требушкіну (Опозиційний блок). Різниця між конкурентами склала майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому. Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети. Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.