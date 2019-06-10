ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у нардепи



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Засідання Центральної виборчої комісії

Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата на позачергові парламентські вибори

Центральна виборча комісія зареєструвала 95 кандидатів в народні депутати для участі у позачергових виборах 21 липня.

Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата:

Олександра Реп'яка в одномандатному виборчому окрузі №13 (Вінницька область),

Сергія Окунинця - №27, Олександра Широких - №29, Олега Мороза - №30 та Володимира Хорішка - №39 (Дніпропетровська),

Едуарда Бордунова - №45, Олександра Ковальова - №51 та Сергія Сажка - №59 (Донецька),

Олексія Данілова та Віталія Петренка - №66 (Житомирська), Михайла Прасола - №76, В'ячеслава Богуслаєва - №77, Юрія Щукліна - №78 та Анатолія Васюка - №82 (Запорізька),

Василя Крутчака - №88 (Івано-Франківська),

Вадима Шкарівського - №93 та Гліба Лірника - №94 (Київська),

Олександра Бережного - №106 (Луганська), Богдана Дубневича та Ореста Косика - №118 (Львівська),

Анатолія Нелюбу - №147, В'ячеслава Мінязева та Андрія Реку - №149 (Полтавська),

Ігоря Шкурата - №161 (Сумська),

Сергія Мельника - №187 та Антоніну Бойко - №191 (Хмельницька),

Євгена Саражу - №198 та Світлану Заліщук - №199 (Черкаська),

Івана Попеску - №203 (Чернівецька).

Також ЦВК зареєструвала висунутого партією «Народна правда» Артема Дуброва - №211 (Київ) та висунутого партією «Рідне місто» Тараса Бойка - №23 (Рівненська область).

Таким чином, станом на 10 червня зареєстровано 88 кандидатів в народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, та 7 кандидатів від політичних партій.

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