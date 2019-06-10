ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у нардепи
Засідання Центральної виборчої комісії
Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата на позачергові парламентські вибори
Центральна виборча комісія зареєструвала 95 кандидатів в народні депутати для участі у позачергових виборах 21 липня.
Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата:
- Олександра Реп'яка в одномандатному виборчому окрузі №13 (Вінницька область),
- Сергія Окунинця - №27, Олександра Широких - №29, Олега Мороза - №30 та Володимира Хорішка - №39 (Дніпропетровська),
- Едуарда Бордунова - №45, Олександра Ковальова - №51 та Сергія Сажка - №59 (Донецька),
- Олексія Данілова та Віталія Петренка - №66 (Житомирська), Михайла Прасола - №76, В'ячеслава Богуслаєва - №77, Юрія Щукліна - №78 та Анатолія Васюка - №82 (Запорізька),
- Василя Крутчака - №88 (Івано-Франківська),
- Вадима Шкарівського - №93 та Гліба Лірника - №94 (Київська),
- Олександра Бережного - №106 (Луганська), Богдана Дубневича та Ореста Косика - №118 (Львівська),
- Анатолія Нелюбу - №147, В'ячеслава Мінязева та Андрія Реку - №149 (Полтавська),
- Ігоря Шкурата - №161 (Сумська),
- Сергія Мельника - №187 та Антоніну Бойко - №191 (Хмельницька),
- Євгена Саражу - №198 та Світлану Заліщук - №199 (Черкаська),
- Івана Попеску - №203 (Чернівецька).
Також ЦВК зареєструвала висунутого партією «Народна правда» Артема Дуброва - №211 (Київ) та висунутого партією «Рідне місто» Тараса Бойка - №23 (Рівненська область).
Таким чином, станом на 10 червня зареєстровано 88 кандидатів в народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, та 7 кандидатів від політичних партій.
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