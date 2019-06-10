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    ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у нардепи

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    Засідання Центральної виборчої комісії - ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у нардепи
    Засідання Центральної виборчої комісії

    Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата на позачергові парламентські вибори

    Центральна виборча комісія зареєструвала 95 кандидатів в народні депутати для участі у позачергових виборах 21 липня.

    Сьогодні на засіданні Центрвиборчком зареєстрував ще 31 кандидата:

    • Олександра Реп'яка в одномандатному виборчому окрузі №13 (Вінницька область),
    • Сергія Окунинця - №27, Олександра Широких - №29, Олега Мороза - №30 та Володимира Хорішка - №39 (Дніпропетровська),
    • Едуарда Бордунова - №45, Олександра Ковальова - №51 та Сергія Сажка - №59 (Донецька),
    • Олексія Данілова та Віталія Петренка - №66 (Житомирська), Михайла Прасола - №76, В'ячеслава Богуслаєва - №77, Юрія Щукліна - №78 та Анатолія Васюка - №82 (Запорізька),
    • Василя Крутчака - №88 (Івано-Франківська),
    • Вадима Шкарівського - №93 та Гліба Лірника - №94 (Київська),
    • Олександра Бережного - №106 (Луганська), Богдана Дубневича та Ореста Косика - №118 (Львівська),
    • Анатолія Нелюбу - №147, В'ячеслава Мінязева та Андрія Реку - №149 (Полтавська),
    • Ігоря Шкурата - №161 (Сумська),
    • Сергія Мельника - №187 та Антоніну Бойко - №191 (Хмельницька),
    • Євгена Саражу - №198 та Світлану Заліщук - №199 (Черкаська),
    • Івана Попеску - №203 (Чернівецька).

    Також ЦВК зареєструвала висунутого партією «Народна правда» Артема Дуброва - №211 (Київ) та висунутого партією «Рідне місто» Тараса Бойка - №23 (Рівненська область).

    Таким чином, станом на 10 червня зареєстровано 88 кандидатів в народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, та 7 кандидатів від політичних партій.

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