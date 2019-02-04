ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти



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З початку передвиборчої кампанії ЦВК зареєструвала 28 кандидатів

Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від громадян, які бажають взяти участь в президентських виборах.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Від початку реєстрації кандидатів у президенти до Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 80 осіб.

Як зазначається, у комісії є час для розгляду всіх поданих заявок до 8 лютого включно.

При цьому ЦВК України зобов'язана оприлюднити остаточний список кандидатів не пізніше 9 лютого.

В даний час ЦВК України зареєструвала близько 28 кандидатів на пост президента країни:

1. Балашов Геннадій (партія «5.10»);

2. Богомолець Ольга (самовисування);

3. Богословська Інна (балотується як самовисуванець);

4. Бойко Юрій (самовисуванець);

5. Вілкул Олександр ( «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку»);

6. Габер Микола (самовисування)

7. Гриценко Анатолій (партія «Громадянська позиція»);

8. Данилюк Олександр (самовисуванець);

9. Добродомов Дмитро (висувається від партії «Народний контроль»);

10. Дерев’янко Юрій (партія «Воля»);

11. Зеленський Володимир (партія «Слуга народу»);

12. Каплін Сергій (Соціал-демократична партія);

13. Кива Ілля (Соціалістична партія);

14. Корнацький Аркадій (самовисуванець);

15. Кошулинський Руслан (кандидат від націоналістичних сил);

16. Купрій Віталій (самовисуванець);

17. Ляшко Олег (Радикальна партія);

18. Мороз Олександр ( «Соціалістична партія Олександра Мороза»);

19. Мураєв Євген (партія «Наші»);

20. Наливайченко Валентин (партія «Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка» Справедливість»);

21. Насіров Роман (самовисуванець);

22. Садовий Андрій (партія «Самопоміч»);

23. Скоцик Віталій (самовисуванець);

24. Смешко Ігор (самовисуванець);

25. Тарута Сергій (партія «Основа»);

26. Тимошенко Юлія ( «Батьківщина»);

27. Шевченко Олександр (партія «Укроп»);

28. Шевченко Ігор (самовисуванець).

Як повідомляв «Главком», 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.

Станом на 1 лютого, було зареєстровано 26 кандидатів на президентський пост.