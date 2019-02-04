  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти

    • Розсилка
    ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти

    З початку передвиборчої кампанії ЦВК зареєструвала 28 кандидатів

    Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від громадян, які бажають взяти участь в президентських виборах. 

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Від початку реєстрації кандидатів у президенти до Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 80 осіб. 

    Як зазначається, у комісії є час для розгляду всіх поданих заявок до 8 лютого включно.

    При цьому ЦВК України зобов'язана оприлюднити остаточний список кандидатів не пізніше 9 лютого.

    В даний час ЦВК України зареєструвала близько 28 кандидатів на пост президента країни: 

    1. Балашов Геннадій (партія «5.10»);

    2. Богомолець Ольга (самовисування);

    3. Богословська Інна (балотується як самовисуванець);

    4. Бойко Юрій (самовисуванець);

    5. Вілкул Олександр ( «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку»);

    6. Габер Микола (самовисування)

    7. Гриценко Анатолій (партія «Громадянська позиція»);

    8. Данилюк Олександр (самовисуванець);

    9. Добродомов Дмитро (висувається від партії «Народний контроль»);

    10. Дерев’янко Юрій (партія «Воля»);

    11. Зеленський Володимир (партія «Слуга народу»);

    12. Каплін Сергій (Соціал-демократична партія);

    13. Кива Ілля (Соціалістична партія);

    14. Корнацький Аркадій (самовисуванець);

    15. Кошулинський Руслан (кандидат від націоналістичних сил);

    16. Купрій Віталій (самовисуванець);

    17. Ляшко Олег (Радикальна партія);

    18. Мороз Олександр ( «Соціалістична партія Олександра Мороза»);

    19. Мураєв Євген (партія «Наші»);

    20. Наливайченко Валентин (партія «Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка» Справедливість»);

    21. Насіров Роман (самовисуванець);

    22. Садовий Андрій (партія «Самопоміч»);

    23. Скоцик Віталій (самовисуванець);

    24. Смешко Ігор (самовисуванець);

    25. Тарута Сергій (партія «Основа»);

    26. Тимошенко Юлія ( «Батьківщина»);

    27. Шевченко Олександр (партія «Укроп»);

    28. Шевченко Ігор (самовисуванець).

    Як повідомляв «Главком», 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.

    Станом на 1 лютого, було зареєстровано 26 кандидатів на президентський пост.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    ЦВК Батьківщина Опозиційний блок вибори Самопоміч партії документи Радикальна партія УКРОП Воля Соціалістична партія Слуга народу Громадянська позиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ