ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти
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Розсилка
З початку передвиборчої кампанії ЦВК зареєструвала 28 кандидатів
Центральна виборча комісія України завершила прийом документів від громадян, які бажають взяти участь в президентських виборах.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Від початку реєстрації кандидатів у президенти до Центральної виборчої комісії документи подали вже понад 80 осіб.
Як зазначається, у комісії є час для розгляду всіх поданих заявок до 8 лютого включно.
При цьому ЦВК України зобов'язана оприлюднити остаточний список кандидатів не пізніше 9 лютого.
В даний час ЦВК України зареєструвала близько 28 кандидатів на пост президента країни:
1. Балашов Геннадій (партія «5.10»);
2. Богомолець Ольга (самовисування);
3. Богословська Інна (балотується як самовисуванець);
4. Бойко Юрій (самовисуванець);
5. Вілкул Олександр ( «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку»);
6. Габер Микола (самовисування)
7. Гриценко Анатолій (партія «Громадянська позиція»);
8. Данилюк Олександр (самовисуванець);
9. Добродомов Дмитро (висувається від партії «Народний контроль»);
10. Дерев’янко Юрій (партія «Воля»);
11. Зеленський Володимир (партія «Слуга народу»);
12. Каплін Сергій (Соціал-демократична партія);
13. Кива Ілля (Соціалістична партія);
14. Корнацький Аркадій (самовисуванець);
15. Кошулинський Руслан (кандидат від націоналістичних сил);
16. Купрій Віталій (самовисуванець);
17. Ляшко Олег (Радикальна партія);
18. Мороз Олександр ( «Соціалістична партія Олександра Мороза»);
19. Мураєв Євген (партія «Наші»);
20. Наливайченко Валентин (партія «Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка» Справедливість»);
21. Насіров Роман (самовисуванець);
22. Садовий Андрій (партія «Самопоміч»);
23. Скоцик Віталій (самовисуванець);
24. Смешко Ігор (самовисуванець);
25. Тарута Сергій (партія «Основа»);
26. Тимошенко Юлія ( «Батьківщина»);
27. Шевченко Олександр (партія «Укроп»);
28. Шевченко Ігор (самовисуванець).
Як повідомляв «Главком», 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.
Станом на 1 лютого, було зареєстровано 26 кандидатів на президентський пост.
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