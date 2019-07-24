ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів



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Засідання ЦВК, архівне фото

Перша трійка лідерів залишається незмінною

Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу, які відбулися 21 липня 2019 року.

Після обробки 98,95% протоколів голоси розподіляються таким чином:

«Слуга народу» - 43,14%;

«Опозиційна платформа - За життя» - 13,02%;

ВО «Батьківщина» - 8,18%;

«Європейська солідарність» - 8,12%;

«Голос» - 5,84%.

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.