ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів
Засідання ЦВК, архівне фото
Перша трійка лідерів залишається незмінною
Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу, які відбулися 21 липня 2019 року.
Після обробки 98,95% протоколів голоси розподіляються таким чином:
- «Слуга народу» - 43,14%;
- «Опозиційна платформа - За життя» - 13,02%;
- ВО «Батьківщина» - 8,18%;
- «Європейська солідарність» - 8,12%;
- «Голос» - 5,84%.
Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.
У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.