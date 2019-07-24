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    ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів

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    Засідання ЦВК, архівне фото - ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів
    Засідання ЦВК, архівне фото

    Перша трійка лідерів залишається незмінною

    Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному округу, які відбулися 21 липня 2019 року.

    Після обробки 98,95% протоколів голоси розподіляються таким чином:

    • «Слуга народу» - 43,14%;
    • «Опозиційна платформа - За життя» - 13,02%;
    • ВО «Батьківщина» - 8,18%;
    • «Європейська солідарність» - 8,12%;
    • «Голос» - 5,84%.

    Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

    У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.

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    ЦВК Європейська солідарність вибори партії За життя партія Слуга народу партія Голос
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