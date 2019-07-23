Центрвиборчком отримав протоколи з мокрими печатками від шести ОВК
У ЦВК продовжують надходити протоколи з мокрими печатками
Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від окружних виборчих комісій шести одномандатних виборчих округів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Так, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК ОВО № 146 (Полтавська область) та № 222 (місто Київ).
«Таким чином, станом на 23 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 6 одномандатних виборчих округів», - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними Комісії, після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі ОВК ОВО № 37 з поміткою «уточнений» до 18 години 24 липня.
Крім того, в режимі засідання ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 10 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.
Станом на 17:15 Центральна виборча комісія вже опрацювала 97.13% протоколів на позачергових виборах у Верховну Раду. За даними Комісії до парламенту проходять п'ять партій.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
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