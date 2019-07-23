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    Центрвиборчком отримав протоколи з мокрими печатками від шести ОВК

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    <span>Перші протоколи з мокрими печатками надійшли до ЦВК</span> - Центрвиборчком отримав протоколи з мокрими печатками від шести ОВК
    Перші протоколи з мокрими печатками надійшли до ЦВК

    У ЦВК продовжують надходити протоколи з мокрими печатками

    Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від окружних виборчих комісій шести одномандатних виборчих округів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Так, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК ОВО № 146 (Полтавська область) та № 222 (місто Київ).

    «Таким чином, станом на 23 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 6 одномандатних виборчих округів», - йдеться в повідомленні.

    Водночас, за даними Комісії, після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі ОВК ОВО № 37 з поміткою «уточнений» до 18 години 24 липня.

    Крім того, в режимі засідання ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 10 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.

    Станом на 17:15 Центральна виборча комісія вже опрацювала 97.13% протоколів на позачергових виборах у Верховну Раду. За даними Комісії до парламенту проходять п'ять партій.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

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