Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом

Біометан, молочна галузь і свинарство: на яких напрямах зосередиться данський капітал

Україна та Данія переходять від допомоги у відновленні до реальних спільних інвестиційних проєктів в агросекторі – попри тривалу війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Конференція у Львові: від діалогу – до конкретних рішень

Дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі, що відбулася у Львові 28 квітня, стала майданчиком для узгодження практичних кроків. Сторони домовилися щодо механізмів страхування воєнних ризиків і запуску інвестиційних проєктів у кількох ключових сегментах галузі. У фокусі дискусії опинилися:

біоенергетика і виробництво біометану;

молочна галузь і тваринництво;

свинарство;

логістика, зберігання та виробництво кормів.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, який виступив онлайн, наголосив на стратегічному значенні нового етапу співпраці.

«Україна та Данія вже переходять від відновлення до спільних інвестицій, модернізації виробництва та розвитку високотехнологічного агросектору. Це відкриває нові можливості для створення доданої вартості, впровадження інновацій і посилення стійкості галузі», – зазначив він.

Дансько-українська бізнес-конференція у Львові Фото: Львівська ОВА

Стратегічне секторальне співробітництво: що вже охоплено

Поглиблення співпраці відбувається в рамках Стратегічного секторального співробітництва (SSC) між двома країнами. Програма вже охопила питання харчової безпеки, ветеринарії, ресурсоефективного виробництва, скорочення втрат продовольства та зеленої трансформації галузі.

На 2026 рік заплановано серію фахових візитів українських делегацій до Данії – для практичного впровадження європейських стандартів у сфері безпечності харчових продуктів, ветеринарії та контролю. Таким чином Львівська конференція стала точкою переходу від діалогу до дій: сторони визначили напрями, інструменти й формати співпраці, які мають наблизити український агросектор до європейських стандартів і ринків.

Варто зазначити, що Данія вже є одним із провідних постачальників свинини в Україну – за підсумками 2025 року її частка у вітчизняному імпорті цього продукту становила понад 58%. Тепер же данська сторона розглядає Україну не лише як ринок збуту, а й як партнера для локального виробництва.



Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про те, що 38 данських компаній відвідали Київ для визначення нових напрямів локалізації виробництва та інвестицій в Україні. До слова, молочна галузь України перебуває під серйозним тиском – зокрема через скорочення поголів'я та зростання собівартості виробництва, – а залучення досвіду та капіталу данських партнерів може стати одним із чинників її стабілізації.