38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій

Федерація роботодавців України долучилася до форуму як стратегічний партнер її співорганізатора – Конфедерації данської промисловості

38 провідних компаній з Данії та близько 300 представників українського бізнесу, галузевих об’єднань і державного сектору взяли участь у Дансько-українському бізнес-форумі в Києві. Подія відбулася за участі найбільшої бізнес-делегації Данії в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Федерація роботодавців України долучилася до форуму як стратегічний партнер її співорганізатора – Конфедерації данської промисловості (DI), з якою ФРУ співпрацює понад сім років. За цей час сторони створили Дансько-українську бізнес-раду, організували понад 20 бізнес-делегацій до Данії за участі більш ніж 150 українських компаній, забезпечили національні стенди України на найбільшій агропромисловій виставці Північної Європи Agromek та запустили низку виробничих коопераційних проєктів.

38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій фото 1

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час виступу наголосив, що ФРУ об’єднує 8 000 українських компаній, які забезпечують понад 3 мільйони робочих місць і формують близько 70% ВВП України.

«Попри війну українські компанії зберегли компетенції, контракти та позиції на міжнародних ринках. Для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб бізнес продовжував інвестувати і розвивати економіку України. Робочі місця означають стабільність держави. Податки фінансують оборону. Найкращий спосіб інвестувати в Україну – мати українського партнера», – зазначив Іллічов.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов
Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов

У межах форуму ФРУ представила практичні результати виробничої кооперації. Данська компанія Egholm локалізувала виробництво комунальної техніки в Україні – 30% компонентів виготовляються NG Metal Ukraine. Компанія Daniko виробляє до 30% комплектуючих для данської компанія. яка є одним із світових лідерів виробництва обладнання для шоколадної промисловості. Кожна пята сушарка, що продається у данській мережі JYSK - виробництва української Eurogold Industries, активно співпрацює з JYSK і виробник меблів Accord Import, навіть створили спеціально для данської мережі лінійку дитячих меблів.

Окремі напрями співпраці – машинобудування, агропереробка з використанням данських технологій, виробництво обладнання та компонентів для оборонної сфери, розмінування, а також локалізація виробництва компонентів для вітрової енергетики в Україні – зокрема виготовлення сталевих веж і фундаментів для вітрових турбін, SKD-збірка та сервісне обслуговування.

Федерація роботодавців України також відзначила співпрацю з Данським експортно-інвестиційним фондом EIFO, який підтримує українські компанії у закупівлі данських товарів, сприяє розвитку данського бізнесу в Україні та розвитку спільних проєктів, створюючи економічне зростання і нові робочі місця в обох країнах.Зокрема, компенсує до 40% вартості данських товарів для державних покупців. Під час форуму ФРУ запропонувала розглянути можливість запровадження компенсації щонайменше 20% вартості данських або спільних дансько-українських продуктів і для приватних українських компаній, що дозволить активніше залучати малий та середній бізнес до міжнародної кооперації.

За оцінкою учасників, український бізнес демонструє готовність до довгострокових партнерств – із збереженими виробничими компетенціями, міжнародними контрактами та потенціалом для локалізації виробництва.

38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій фото 2

У відкритті форуму взяли участь Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, Посол Данії в Україні Thomas Lund Sørensen, Віце-президент Конфедерації данської промисловості Emil Fannikke Kiær, очільниця UkraineInvest Марина Хлистун та представники українських і данських компаній.

