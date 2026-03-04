38 данських компаній у Києві: ФРУ окреслила нові напрями локалізації виробництва та інвестицій

Федерація роботодавців України долучилася до форуму як стратегічний партнер її співорганізатора – Конфедерації данської промисловості

38 провідних компаній з Данії та близько 300 представників українського бізнесу, галузевих об’єднань і державного сектору взяли участь у Дансько-українському бізнес-форумі в Києві. Подія відбулася за участі найбільшої бізнес-делегації Данії в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Федерація роботодавців України долучилася до форуму як стратегічний партнер її співорганізатора – Конфедерації данської промисловості (DI), з якою ФРУ співпрацює понад сім років. За цей час сторони створили Дансько-українську бізнес-раду, організували понад 20 бізнес-делегацій до Данії за участі більш ніж 150 українських компаній, забезпечили національні стенди України на найбільшій агропромисловій виставці Північної Європи Agromek та запустили низку виробничих коопераційних проєктів.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов під час виступу наголосив, що ФРУ об’єднує 8 000 українських компаній, які забезпечують понад 3 мільйони робочих місць і формують близько 70% ВВП України.

«Попри війну українські компанії зберегли компетенції, контракти та позиції на міжнародних ринках. Для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб бізнес продовжував інвестувати і розвивати економіку України. Робочі місця означають стабільність держави. Податки фінансують оборону. Найкращий спосіб інвестувати в Україну – мати українського партнера», – зазначив Іллічов.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов

У межах форуму ФРУ представила практичні результати виробничої кооперації. Данська компанія Egholm локалізувала виробництво комунальної техніки в Україні – 30% компонентів виготовляються NG Metal Ukraine. Компанія Daniko виробляє до 30% комплектуючих для данської компанія. яка є одним із світових лідерів виробництва обладнання для шоколадної промисловості. Кожна пята сушарка, що продається у данській мережі JYSK - виробництва української Eurogold Industries, активно співпрацює з JYSK і виробник меблів Accord Import, навіть створили спеціально для данської мережі лінійку дитячих меблів.

Окремі напрями співпраці – машинобудування, агропереробка з використанням данських технологій, виробництво обладнання та компонентів для оборонної сфери, розмінування, а також локалізація виробництва компонентів для вітрової енергетики в Україні – зокрема виготовлення сталевих веж і фундаментів для вітрових турбін, SKD-збірка та сервісне обслуговування.

Федерація роботодавців України також відзначила співпрацю з Данським експортно-інвестиційним фондом EIFO, який підтримує українські компанії у закупівлі данських товарів, сприяє розвитку данського бізнесу в Україні та розвитку спільних проєктів, створюючи економічне зростання і нові робочі місця в обох країнах.Зокрема, компенсує до 40% вартості данських товарів для державних покупців. Під час форуму ФРУ запропонувала розглянути можливість запровадження компенсації щонайменше 20% вартості данських або спільних дансько-українських продуктів і для приватних українських компаній, що дозволить активніше залучати малий та середній бізнес до міжнародної кооперації.

За оцінкою учасників, український бізнес демонструє готовність до довгострокових партнерств – із збереженими виробничими компетенціями, міжнародними контрактами та потенціалом для локалізації виробництва.

У відкритті форуму взяли участь Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, Посол Данії в Україні Thomas Lund Sørensen, Віце-президент Конфедерації данської промисловості Emil Fannikke Kiær, очільниця UkraineInvest Марина Хлистун та представники українських і данських компаній.