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Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Перехоплення російського дрона з контейнером із запальною сумішшю
фото: Дикі Шершні

Російська «Молнія» є дешевим ударним безпілотником літакового типу

Російські окупаційні війська змінили тактику застосування безпілотників типу «Молнія», перевівши їх на нові радіочастоти.  Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) у своєму Facebook, інформує «Главком».

 

За словами радник міністра оборони України, противник почав використовувати для передачі відеосигналу на «Молніях» діапазон 4,1–4,5 ГГц (зокрема 4,3–4,5 ГГц). Головна небезпека полягає в тому, що більшість стандартних українських детекторів безпілотників взагалі не фіксують цей діапазон або розпізнають його дуже погано.

Сергій Бескрестнов вважає, що це суттєво ускладнює роботу українських засобів радіоелектронного виявлення.

«Молнія» – це російський дешевий безпілотник літакового типу, який ворог масово використовує для розвідки та ударів. Перехід на нові частоти вимагає від українських військових термінового оновлення та адаптації засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.

Російський безпілотник «Молнія» сконструйований за принципом максимальної економії: корпус виготовляють із фанери, пінопласту, пластику та металевих трубок, а електроніка та мотори є переважно цивільними компонентами китайського виробництва.

Ключові технічні характеристики БПЛА «Молнія»:

  • Довжина корпусу: близько 1,5 м;
  • Розмах крила: 1,2–1,5 м;
  • Загальна маса: до 10 кг;
  • Бойове навантаження (вага вибухівки): від 3 до 5 кг.

«Главком» писав, що російські крилаті ракети «Калібр» від початку повномасштабного вторгнення зазнали двох суттєвих модифікацій, зокрема отримали касетну бойову частину. Ворог пішов на цей крок, щоб збільшити площу ураження та ефективніше атакувати розосереджені цілі.

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Теги: дрон росія безпілотник

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