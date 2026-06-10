США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026

Держдеп: мільйони уболівальників і спортсменів на ЧС-2026 – додатковий аргумент для термінових дій

Адміністрація Трампа надіслала офіційний дипломатичний меморандум до європейських країн із вимогою запровадити обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно перебували в охоплених Еболою країнах Центральної Африки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

США тиснуть дипломатично

1 червня Держдеп США надіслав до країн ЄС меморандум із закликом піти слідом за Вашингтоном і заборонити в'їзд громадянам, які за останні 21 день перебували у Демократичній Республіці Конго, Уганді або Південному Судані. За даними Reuters, дипломат ЄС в Африці підтвердив факт отримання документа, однак зазначив, що Євросоюз на нього не відреагував. Єврокомісія коментарів не надала.

США власні обмеження вже ввели: Центри контролю та профілактики захворювань заборонили в'їзд іноземцям із трьох названих країн, а американських громадян зобов'язали проходити скринінг в окремих аеропортах. Держсекретар Марко Рубіо неодноразово заявляв, що Ебола не повинна потрапити до США. 9 червня він обговорив ситуацію з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Офіційний представник Держдепу, коментуючи запит до Європи, заявив, що інші країни зобов'язані зробити свій внесок – як фінансовий, так і практичний.

«Інші країни мають зробити своє, щоб спалах не поширився далі. Потрібні дії просто зараз. Це стосується і фінансових внесків, і запровадження розумних обмежень на поїздки із постраждалого регіону», – наголосив представник відомства.

Він також підкреслив, що Вашингтон координує зусилля з партнерами заради захисту «мільйонів уболівальників, спортсменів і туристів», які очікуються на Чемпіонаті світу з футболу – він стартує 11 червня у США, Канаді та Мексиці.

Протести в Кенії

Паралельно спалахнули заворушення в Кенії. У місті Наньюкі, поблизу авіабази Лайкіпія приблизно за 150 кілометрів від Найробі, місцеві жителі вийшли на протест проти планів збудувати американський карантинний центр для осіб, які прибуватимуть із ДРК. Демонстрація переросла у сутички з поліцією: щонайменше двоє учасників дістали поранення, десятки були затримані. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. При цьому жодного підтвердженого випадку Еболи в самій Кенії наразі немає.

Ситуація зі спалахом

Тим часом ВООЗ визнає, що глобальна медична спільнота поки програє вірусу в швидкості. Після оголошення спалаху штаму Бундібуджо надзвичайною ситуацією міжнародного значення у середині травня кількість підтверджених випадків у ДРК перевищила 344, в Уганді – 15. Ситуацію ускладнюють постійні напади збройних угруповань у зоні епідемії. Водночас голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав не вдаватися до тотального закриття кордонів: за його словами, це лише заблокує поставки ліків і медичного обладнання до уражених регіонів. Організація наполягає на скринінгу пасажирів в аеропортах і прикордонних пунктах замість повних заборон на в'їзд.

Нагадаємо, Канада тимчасово зупинила в'їзд для іноземців із країн із високим рівнем поширення Еболи та заморозила дію їхніх імміграційних документів. До слова, збірна ДРК може бути відсторонена від ЧС-2026, якщо не погодиться на карантин у Бельгії.