Головна Новини
search button user button menu button

НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
NASA готується до космічної місії у 2027 році
фото: NASA

Повернення людей на поверхню Місяця планується на 2028 рік
 

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору представило склад екіпажу місії «Артеміда-3». У 2027 році астронавти вирушать на навколоземну орбіту з космодрому Кеннеди у Флориді, інформує «Главком».

Склад космічної експедиції:

  • Командир екіпажу: Ренді Брезник.
  • Пілот: Лука Пармітано.
  • Спеціалісти місії: Андре Дуглас та Френк Рубіо.

«Сьогодні ми робимо ще один сміливий крок у поверненні людства на Місяць, спираючись на надзвичайний фундамент, закладений астронавтами «Артеміда-2», – сказав адміністратор NASA.

Головні завдання та деталі польоту:

  • Опрацювання технологій: Оскільки висадка на поверхню Місяця у цій місії не передбачена, ключовим завданням стане відпрацювання стикування за допомогою технологій і обладнання приватних компаній SpaceX та Blue Origin.
  • Підготовка до висадки: Отримані під час двотижневого польоту дані НАСА використає для підготовки наступного етапу програми. Повернення людей на поверхню Місяця з перебуванням там близько тижня планується вже на 2028 рік.
  • Фінал місії: Після завершення програми досліджень космічний корабель з екіпажем має здійснити приводнення в Тихому океані.

«Главком» писав, що rомпанія Axiom Space презентувала спеціальний костюм водного охолодження та вентиляції. Астронавти носитимуть його як базовий шар під скафандром під час майбутніх місій на Місяць. У розробці цього елемента екіпірування брав участь італійський дім моди Prada/

Нагадаємо, національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки готує до відправки на Місяць роботизовані апарати, безпілотники та спеціальні транспортні засоби. Цю техніку планують використовувати для масштабного будівництва постійної місячної бази. 

Раніше повідомлялось, що 10 квітня астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

Читайте також:

Теги: космос NASA Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активность Солнца с 11 по 12 мая 2026 года
Прогноз магнитных бурь 11-12 мая: какой будет солнечная активность
11 травня, 05:05
Активність Сонця з 25 по 26 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 травня: якою буде сонячна активність
25 травня, 05:00
Активність Сонця з 27 по 28 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 травня: якою буде сонячна активність
27 травня, 05:00
Активність Сонця з 29 по 30 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 травня: якою буде сонячна активність
29 травня, 05:00
Один із трьох космонавтів має залишитися на космічній станції «Тяньгун» на рік
Китай відправив астронавта на річну місію в космос
25 травня, 07:59
Сполучені Штати прагнуть повернути своїх астронавтів на Місяць до 2029 року
NASA показало роботів та дрони, які відправить на Місяць
27 травня, 16:15
Наступним великим бізнесом SpaceX може бути будівництво речей у космосі
SpaceX випробує капсули Starfall для створення ліків у космосі
3 червня, 21:16
За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 151,5 метра
NASA попереджає про наближення потенційно небезпечниого астероїда
7 червня, 10:19
Спеціальний охолоджувальний та вентиляційний костюм, який астронавти носитимуть під скафандром
Астронавти носять Prada. Модний бренд долучився до створення спеціального костюма для космічних місій
Вчора, 16:00

Новини

НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua