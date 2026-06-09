НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»

NASA готується до космічної місії у 2027 році

Повернення людей на поверхню Місяця планується на 2028 рік



Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору представило склад екіпажу місії «Артеміда-3». У 2027 році астронавти вирушать на навколоземну орбіту з космодрому Кеннеди у Флориді, інформує «Главком».

Склад космічної експедиції:

Командир екіпажу: Ренді Брезник.

Пілот: Лука Пармітано.

Спеціалісти місії: Андре Дуглас та Френк Рубіо.

«Сьогодні ми робимо ще один сміливий крок у поверненні людства на Місяць, спираючись на надзвичайний фундамент, закладений астронавтами «Артеміда-2», – сказав адміністратор NASA.

Головні завдання та деталі польоту:

Опрацювання технологій: Оскільки висадка на поверхню Місяця у цій місії не передбачена, ключовим завданням стане відпрацювання стикування за допомогою технологій і обладнання приватних компаній SpaceX та Blue Origin.

Оскільки висадка на поверхню Місяця у цій місії не передбачена, ключовим завданням стане відпрацювання стикування за допомогою технологій і обладнання приватних компаній SpaceX та Blue Origin. Підготовка до висадки: Отримані під час двотижневого польоту дані НАСА використає для підготовки наступного етапу програми. Повернення людей на поверхню Місяця з перебуванням там близько тижня планується вже на 2028 рік.

Отримані під час двотижневого польоту дані НАСА використає для підготовки наступного етапу програми. Повернення людей на поверхню Місяця з перебуванням там близько тижня планується вже на 2028 рік. Фінал місії: Після завершення програми досліджень космічний корабель з екіпажем має здійснити приводнення в Тихому океані.

«Главком» писав, що rомпанія Axiom Space презентувала спеціальний костюм водного охолодження та вентиляції. Астронавти носитимуть його як базовий шар під скафандром під час майбутніх місій на Місяць. У розробці цього елемента екіпірування брав участь італійський дім моди Prada/

Нагадаємо, національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки готує до відправки на Місяць роботизовані апарати, безпілотники та спеціальні транспортні засоби. Цю техніку планують використовувати для масштабного будівництва постійної місячної бази.

Раніше повідомлялось, що 10 квітня астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.