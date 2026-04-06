Україна відкрила новий міжнародний поїзд до Болгарії: деталі

Єгор Голівець
Поїзд Київ–Варна запустили через Румунію
Маршрут через Румунію, час у дорозі до 30 годин і потенційно дешевші квитки

Залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За його словами, сторони вже досягли попередніх домовленостей щодо маршруту та графіка руху. «Наша ціль – запустити це сполучення вже на початку червня. [...] Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків», – заявив міністр.

Передбачається, що поїзд курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна. За попередніми оцінками, дорога займатиме до 30 годин, що співставно з автобусними перевезеннями. Остаточний час у дорозі визначать після проведення тестового рейсу.

Кулеба зазначив, що маршрут розробляли з урахуванням зручності для українських пасажирів, зокрема мінімізації технічних зупинок і простоїв.

Також він повідомив, що Румунія та Болгарія попередньо погодили можливість включення цього напрямку до механізму PSO (Public Service Obligation – державне замовлення). Такий підхід дозволяє частково компенсувати витрати перевізника і, відповідно, зменшити вартість квитків для пасажирів.

Раніше «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних небезпек. Відтепер евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише за наявності підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду. 

