Україна відкрила новий міжнародний поїзд до Болгарії: деталі

Маршрут через Румунію, час у дорозі до 30 годин і потенційно дешевші квитки

Залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За його словами, сторони вже досягли попередніх домовленостей щодо маршруту та графіка руху. «Наша ціль – запустити це сполучення вже на початку червня. [...] Окремо опрацювали конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу. Це дає можливість не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків», – заявив міністр.

Передбачається, що поїзд курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна. За попередніми оцінками, дорога займатиме до 30 годин, що співставно з автобусними перевезеннями. Остаточний час у дорозі визначать після проведення тестового рейсу.

Кулеба зазначив, що маршрут розробляли з урахуванням зручності для українських пасажирів, зокрема мінімізації технічних зупинок і простоїв.

Також він повідомив, що Румунія та Болгарія попередньо погодили можливість включення цього напрямку до механізму PSO (Public Service Obligation – державне замовлення). Такий підхід дозволяє частково компенсувати витрати перевізника і, відповідно, зменшити вартість квитків для пасажирів.

