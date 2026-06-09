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Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Полковник відповідав за логістику та забезпечення російської армії ракетами та боєприпасами
фото з відкритих джерел

У Підмосков'ї у власній автівці підірвали полковника російської армії 

У місті Балашиха Московської області внаслідок підриву автомобіля ліквідовано високопоставленого військового –полковника російської армії Даміра Давидова. Він очолював управління постачання ракет і артилерійських боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Деталі ліквідації в Балашисі

За попередніми даними, автомобіль російського полковника злетів у повітря, де він проживав. Причиною «бавовни» став вибуховий пристрій потужністю близько 500 гр у тротиловому еквіваленті, який заклали в транспортний засіб окупанта. Від отриманих травм ввійськовий загинув на місці.

Офіційні російські структури (зокрема Слідчий комітет РФ) підтвердили факт смертельного підриву та порушили кримінальну справу, намагаючись приховати точні дані про особу загиблого військового.

Що відомо про Давидова

Давидов брав безпосередню участь у плануванні, матеріально-технічному забезпеченні та організації повномасштабного російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року. Він відповідав за постачання боєприпасів та ракет, якими окупанти обстрілюють українські міста.

Новий вибух на південному заході Москви

Майже одночасно з новинами про Балашиху стало відомо про ще один подібний інцидент. На південному заході Москви приблизно о 17:50 за київським часом стався черговий потужний вибух в автомобілі.

Наразі деталі та інформація про те, хто саме перебував у салоні другої підірваної автівки, уточнюються. На місці працюють екстрені служби та силовики.

«Главком» писав, що під Москвою у Балашисі вибухнув автомобіль BMW, його водій загинув. Вибух стався близько 5:30 ранку в мікрорайоні Авіаторів на вулиці Колдунова. Слідчий комітет зауважив, що під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою. Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події.

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Теги: вибух росія Москва полковник

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