Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Окремо Туск висловився щодо можливих переговорів із Росією
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував те, що Варшаву не запросили до участі в зустрічі лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України у форматі E3, яка відбулася 7 червня в Лондоні, пише «Главком».
Як повідомляє Onet, під час пресконференції Туск заявив, що вже обговорив це питання з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у телефонній розмові.
«Сьогодні вранці я мав довгу розмову з канцлером Мерцем, який пояснив свої мотиви та детально представив хід переговорів у Лондоні. Я сказав, що з точки зору Польщі, ми не будемо поважати жодних угод, у яких Польща не бере участі, тобто вони не будуть для нас обов'язковими, а Польща є абсолютно необхідною ланкою для серйозних дискусій щодо майбутнього України та регіону», – наголосив глава польського уряду.
За словами Туска, він також спілкувався з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка, як він зазначив, також не підтримує формат E3. Польський прем’єр повідомив, що найближчими днями може відбутися зустріч уже у форматі «п’ятірки» за участю Польщі та Італії.
«Проблема в тому, що коли є «трійка», ми сердимося, і італійці також сердиті. Коли є «п’ятірка», іспанці кажуть: «Зачекайте хвилинку, ми ж також велика європейська країна». Коли ми зустрічаємося у звичайному форматі Європейського Союзу, 27 країн, очевидно, що швидкого рішення дуже важко досягти, бо потрібна одностайність», – пояснив він.
Окремо Туск висловився щодо можливих переговорів із Росією та наголосив, що Європа не повинна займати нейтральну позицію у війні.
«Має бути чітко зрозуміло, що ніхто в Європі не гратиме роль арбітра між Росією та Україною. Ми на боці України в цій війні. Україна не може програти цю війну, Росія не може виграти цю війну», – сказав прем’єр-міністр Польщі.
Він додав, що Польща братиме участь у всіх процесах, де її роль буде необхідною, а нинішню ситуацію назвав «заплутаною грою великих держав та амбітних країн», які не завжди отримують запрошення до переговорного процесу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Лондоні переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини та розповів про їхні результати. Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за підтримку.
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