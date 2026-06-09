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У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Причина вибуху залишається невідомою
фото: скрин з відео

На місці працюють екстрені служби та силовики

У столиці країни-агресора РФ вибухнув легковий автомобіль. Це вже другий аналогічний інцидент у московському регіоні за поточну добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Майже одночасно з новинами про Балашиху стало відомо про ще один подібний інцидент. На південному заході Москви приблизно о 17:50 за київським часом стався черговий потужний вибух в автомобілі.

У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото) фото 1

Наразі на парковці, де сталася детонація, працюють вибухотехніки, силовики та рятувальники. Територію навколо інциденту повністю оточено. Офіційні російські відомства заявляють, що точна причина вибуху наразі встановлюється.

Вибух автомобіля у Москві
Вибух автомобіля у Москві
скриншот з відео

Інформація про те, хто саме перебував у салоні та чи ліквідовано чергового воєнного злочинця «при погонах», наразі також з'ясовується.

Нагадаємо, що вранці 9 червня 2026 року (близько 05:30) у підмосковній Балашихі в мікрорайоні Авіаторів, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗС РФ, злетів у повітря автомобіль.

Унаслідок того вибуху загинув водій. За попередніми даними, ліквідованим виявився полковник російської армії Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і артилерійських боєприпасів та безпосередньо відповідав за забезпечення окупаційних військ снарядами для ударів по Україні. Російські Z-канали також розглядають версію, що загиблим міг бути інший високопоставлений офіцер у званні генерал-лейтенанта.

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Теги: вибух автомобіль вибухівка Москва

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