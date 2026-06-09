У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
На місці працюють екстрені служби та силовики
У столиці країни-агресора РФ вибухнув легковий автомобіль. Це вже другий аналогічний інцидент у московському регіоні за поточну добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.
Майже одночасно з новинами про Балашиху стало відомо про ще один подібний інцидент. На південному заході Москви приблизно о 17:50 за київським часом стався черговий потужний вибух в автомобілі.
Наразі на парковці, де сталася детонація, працюють вибухотехніки, силовики та рятувальники. Територію навколо інциденту повністю оточено. Офіційні російські відомства заявляють, що точна причина вибуху наразі встановлюється.
Інформація про те, хто саме перебував у салоні та чи ліквідовано чергового воєнного злочинця «при погонах», наразі також з'ясовується.
Нагадаємо, що вранці 9 червня 2026 року (близько 05:30) у підмосковній Балашихі в мікрорайоні Авіаторів, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗС РФ, злетів у повітря автомобіль.
Унаслідок того вибуху загинув водій. За попередніми даними, ліквідованим виявився полковник російської армії Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і артилерійських боєприпасів та безпосередньо відповідав за забезпечення окупаційних військ снарядами для ударів по Україні. Російські Z-канали також розглядають версію, що загиблим міг бути інший високопоставлений офіцер у званні генерал-лейтенанта.
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