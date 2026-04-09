Свириденко розкрила план захисту критичної інфраструктури

Уряд готує резервні системи та нові мережі на тлі постійних атак по інфраструктурі

Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд уже виділив понад 22 млрд грн. на захист найбільш пріоритетних об’єктів. Питання підготовки до зими обговорили під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, де йшлося про виконання Планів стійкості регіонів.

Свириденко наголосила, що через постійні атаки Росії всі області України перебувають у зоні ризику, тому підготовка має відбуватися максимально швидкими темпами.

Серед ключових напрямків роботи – захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, а також створення резервних систем тепло- і водопостачання.

Уряд також працює над оновленням мереж і створенням додаткових можливостей для забезпечення населення водою навіть у разі пошкоджень інфраструктури.

Загалом підготовка до наступного опалювального сезону оцінюється у 278 млрд грн. До реалізації плану планують залучити міжнародних партнерів.

Крім того, відповідно до базового сценарію, до початку холодів у підземних сховищах планують накопичити 14,6 млрд кубометрів газу.

У міністерстві енергетики підкреслюють, що ситуація із накопиченням газу залишається залежною від безпекових факторів, зокрема від атак на енергетичну та газову інфраструктуру. Саме тому фінальні обсяги запасів можуть коригуватися залежно від розвитку подій.