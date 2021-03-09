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    Данілов анонсував нове засідання РНБО

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    12 березня пройде чергове засідання РНБО - Данілов анонсував нове засідання РНБО
    12 березня пройде чергове засідання РНБО
    Фото: Апарат РНБО

    До початку наради РНБО журналісти не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня. Про це Данілов заявив у ході форуму «Україна 30».

    «У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися», – заявив секретар РНБО.

    Він зазначив, що наради РНБО відбуваються у плановому режимі.

    «П’ятниця – це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни», – пояснив секретар РНБО.

    Данілов також додав, що «до початку наради РНБО у п’ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, зокрема Ігоря Коломойського та Оксану Марченко, й інші питання, які розглядатимуть на нараді».

    Також Данілов заявив сьогодні, що англійська має стати другою мовою в Україні.

    Раніше секретар РНБО заявив, що проросійські телеканали в Україні є засобами масового знищення. Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.

    Теги: ЗМІ РНБО санкції Україна Олексій Данілов
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