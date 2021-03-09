Данілов анонсував нове засідання РНБО

До початку наради РНБО журналісти не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня. Про це Данілов заявив у ході форуму «Україна 30».

«У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися», – заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що наради РНБО відбуваються у плановому режимі.

«П’ятниця – це день Ради національної безпеки і оборони. Тому раз на тиждень або раз місяць за необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни», – пояснив секретар РНБО.

Данілов також додав, що «до початку наради РНБО у п’ятницю ніхто з журналістів не отримає інформації про можливі санкції та осіб, зокрема Ігоря Коломойського та Оксану Марченко, й інші питання, які розглядатимуть на нараді».

Також Данілов заявив сьогодні, що англійська має стати другою мовою в Україні.

Раніше секретар РНБО заявив, що проросійські телеканали в Україні є засобами масового знищення. Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.