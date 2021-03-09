Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в Україні

Данілов впевнений, що знання англійської мови допоможе українцям зберегти незалежність від російського агресора

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що англійська має стати другою мовою в Україні. На його думку, знання англійської є запорукою української незалежності. Про це він заявив сьогодні на форумі «Україна 30».

«На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну і фундаментальну мову нашої незалежності. І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковим другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації», - заявив Данілов.

За його словами, раніше українські політики загравали з російською мовою і копали яму, в якій сьогодні опинилася Україна. А Москва на сьогодні саме російською мовою транслює свої наративи на територію колишнього Радянського Союзу.

«Я ще раз звертаю увагу, знання англійської мови є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи... Її не треба вчити, її потрібно знати», - додав Данілов.

Раніше секретар РНБО заявив, що проросійські телеканали в Україні є засобами масового знищення. Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.