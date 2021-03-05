Проросійські телеканали в Україні є засобами масового знищення – РНБО

Влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів «112», NewsOne та ZiK

Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія

Діяльність проросійських телеканалів в Україні не має жодного стосунку до свободи слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а «засобів масового знищення», поширюючи наративи країни-агресора. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

«Справді має бути межа між свободою слова й національною безпекою. Але тут має бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має жодного стосунку до свободи слова. У них інші замовлення, вони працюють не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення, які озвучують наративи країни-агресора й поширюють інформацію, яку отримують із Російської Федерації», – зазначив Данілов, підкресливши, що для України це абсолютно неприпустима річ.

За його словами, Україна захищатиметься від будь-яких спроб впливу на державу ззовні. «Треба розуміти, що сьогодні відбувається не лише гаряча війна на території Донецької та Луганської областей, яку розгорнула Російська Федерація, а також інформаційна, яка не менш небезпечна для будь-якої країни. Поширення російських наративів по всьому світу – це ще один виклик для багатьох країн», – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що до загострення ситуації на сході України має пряме відношення Росія, яка таким чином реагує на кроки української влади.

«Загострення ситуації на сході України є прямим підтвердженням того, що Російська Федерація має пряме відношення до цих подій, що це її війська, якими вона керує і які вона направляє на території Донецької та Луганської областей»,– додав Данілов.

Данілов додав, що влада готова до опротестування в судах рішення про припинення роботи телеканалів «112», NewsOne та ZiK. «Ми готові до будь-якого розвитку подій», – сказав урядовець.Він нагадав, що ці телеканали припинили свою роботу не як медійні елементи, а як комерційні структури, власником яких є особа, що підозрюється у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112».