Данілов назвав тему засідання РНБО

Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО з «важливого питання»

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Темою засідання стане реформування лісового господарства та реалізація екологічної ініціативи «масштабне залісення України». Дата проведення засідання не уточнюється.

«Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання», – сказав Данілов під час наради Міжвідомчої робочої групи зі збереження та відновлення лісів.

На нараді було розглянуто питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи «масштабне залісення України».

Учасники також обговорили виконання указів президента про національну безпеку України в екологічній сфері та заходи щодо збереження та відтворення лісів.

До слова, буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

Натомість Держлісагентство визнало, що не подужає план Зеленського.

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