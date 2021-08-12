Попри обіцянку РНБО в Україні з’явилася мережа російських супермаркетів

Російська мережа супермаркетів Mere у червні відкрила свій перший магазин в Україні. Вона вже працює в Нікополі та Павлограді у Дніпропетровській області, попри заяви секретаря РНБО Олексія Данілова, що цього не допустять.

Про початок роботи перших магазинів повідомляють ЗМІ. Профільне видання Retailers.ua зазначає, що в Нікополі магазин уже відкритий, а у Павлограді в ТЦ «Гулівер» з’явилася вивіска Mere й там «чекають на відкриття».

Як повідомив колишній директор із розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, який знайомий з планами російської мережі, компанія має намір запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкрити нові супермаркети в Дніпропетровській та Київській областях.