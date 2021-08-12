Візит Зеленського на острів Зміїний. Тяга до хайпу множить нанівець вимоги з безпеки

Світлини вийшли гарні. Все інше – ризиковано, непрофесійно і непродумано

Історія пише правила поведінки кров‘ю. Можна ними нехтувати на такому рівні? Це небезпечно!

Безпека перших осіб держави має бути головним питанням при плануванні візитів, поїздок, а безпека Верховного Головнокомандувача в країні, де йде війна – це саме головне.

Але прописані кров‘ю постулати ніщо поряд з піаром або рівнем непрофесійності людей, які мають за це відповідати в Державі.

І ця непрофесійність та безпечність просто вражає.

Прості правила, яких мусять дотримуватись, абсолютно порушуються – піар керує розумом.

Один з прикладів – візит Верховного Головнокоманувача на острів Зміїний, де було представлено нових керівників Збройних Сил .

Страшенна тяга до хайпу множить нанівець вимоги по безпеці перельотів.

В одному гелікоптері над морем летять перші особи держави: Президент–Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр Оборони України, Секретар РНБО, керівник Офісу Президента і ще ціла світа людей дотичних до керівництва нашою багатостраждальною Україною.

На війні командир і начальник штабу на одному борту не літають, і в одній машині не їздять. Навіть за відсутності бойових дій на території країни – це закон.

А тут: цілий штаб краЇни в одному гелікоптері летить над морем під прицілом російських ракет…

Війна не закінчилась Перемогою. Крим, Донецька та Луганська області окуповані, особливий період….

Одної російської зенітної ракети буде достатньо, щоб мати радість в кремлі і хаос в Україні….

Навіть не здивуюсь, що в цей час Голова Верховної Ради був за межами України. А між тим, Голова ВР – правонаступник Президента, у разі неспроможності або відсутності Президента виконувати обов’язки по керівництву країною.

Світлини вийшли гарні. Все інше – ризиковано, непрофесійно і непродумано.

Історія пише правила поведінки кров‘ю. Можна ними нехтувати на такому рівні? Це небезпечно! Чи може дехто не вміє читати? Досвід Катині – 2 вже забули? Чи просто не знали?

Хто там планує візити Президента, Ви – засланий козачок чи реальний дилетант? Або читайте мат частину перед заняттям посад, або звільніться через професійну невідповідність!

А нам громадянам України, робити власні висновки з всього цього….

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