Візит Зеленського на острів Зміїний. Тяга до хайпу множить нанівець вимоги з безпеки
Історія пише правила поведінки кров‘ю. Можна ними нехтувати на такому рівні? Це небезпечно!
Безпека перших осіб держави має бути головним питанням при плануванні візитів, поїздок, а безпека Верховного Головнокомандувача в країні, де йде війна – це саме головне.
Але прописані кров‘ю постулати ніщо поряд з піаром або рівнем непрофесійності людей, які мають за це відповідати в Державі.
І ця непрофесійність та безпечність просто вражає.
Прості правила, яких мусять дотримуватись, абсолютно порушуються – піар керує розумом.
Один з прикладів – візит Верховного Головнокоманувача на острів Зміїний, де було представлено нових керівників Збройних Сил .
Страшенна тяга до хайпу множить нанівець вимоги по безпеці перельотів.
В одному гелікоптері над морем летять перші особи держави: Президент–Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр Оборони України, Секретар РНБО, керівник Офісу Президента і ще ціла світа людей дотичних до керівництва нашою багатостраждальною Україною.
На війні командир і начальник штабу на одному борту не літають, і в одній машині не їздять. Навіть за відсутності бойових дій на території країни – це закон.
А тут: цілий штаб краЇни в одному гелікоптері летить над морем під прицілом російських ракет…
Війна не закінчилась Перемогою. Крим, Донецька та Луганська області окуповані, особливий період….
Одної російської зенітної ракети буде достатньо, щоб мати радість в кремлі і хаос в Україні….
Навіть не здивуюсь, що в цей час Голова Верховної Ради був за межами України. А між тим, Голова ВР – правонаступник Президента, у разі неспроможності або відсутності Президента виконувати обов’язки по керівництву країною.
Світлини вийшли гарні. Все інше – ризиковано, непрофесійно і непродумано.
Історія пише правила поведінки кров‘ю. Можна ними нехтувати на такому рівні? Це небезпечно! Чи може дехто не вміє читати? Досвід Катині – 2 вже забули? Чи просто не знали?
Хто там планує візити Президента, Ви – засланий козачок чи реальний дилетант? Або читайте мат частину перед заняттям посад, або звільніться через професійну невідповідність!
А нам громадянам України, робити власні висновки з всього цього….