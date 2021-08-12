Буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу

Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя

Працівниками лісового підприємства оглянуто пошкодженні насадження та визначено збитки

На Хмельниччині внаслідок буревію пошкоджено та виламано дерева більш як на 100 гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.

«Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівниками підприємства оглянуто пошкодженні насадження, визначено збитки та намічено заходи з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото).

Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео).

До слова, на сьогодні в Україні знову оголошено штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода.

Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.

Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.