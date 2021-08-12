Буревій на Хмельниччині поламав дерева на 100 гектарах лісу
Працівниками лісового підприємства оглянуто пошкодженні насадження та визначено збитки
На Хмельниччині внаслідок буревію пошкоджено та виламано дерева більш як на 100 гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.
«Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівниками підприємства оглянуто пошкодженні насадження, визначено збитки та намічено заходи з ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото).
Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.
Також повідомлялося, що Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео).
До слова, на сьогодні в Україні знову оголошено штормове попередження: рятувальники назвали області, які зачепить негода.
Також напередодні рятувальники оголосили в Україні пожежну небезпеку.
Зазначимо, що експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України. «Кліматичне літо, яке в нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше – триватиме на півдні не три місяці, а п‘ять. Три з них будуть з тропічними ночами», – каже фахівець. За словами кліматолога, тропічні ночі – це явище, за якого температура вночі не опускається нижче 20 градусів.
Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.