«Чий Крим?» Відома юристка розказала, як Кіркоров підставив Путіна

Кіркоров збирається звернутись до Європейського суду з прав людини

МВС Литви заборонило в’їзд Філіпу Кіркорову за публічну підтримку анексії Криму. Але російський співак і його адвокати не придумали нічого кращого, як зруйнувати кремлівський міф про облудливу Європу. Про це написала Ганна Маляр на своїй сторінці в мережі Facebook.

Маляр висміяла те, що наразі Кіркоров збирається звернутись до Європейського суду з прав людини й захистити своє право на вільне пересування.

«Так-так, це саме той суд, рішення якого Російська Федерація не виконує. Я нагадаю, що РФ – єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ», – розповіла юристка.

Маляр глузує, що росіяни самі не виконують рішення, але на інші держави подають позови. Тобто визнають рішення ЄСПЛ і вірять у їхню справедливість.

«Фанати Путіна такі безглузді й суперечливі у своїх публічних вчинках, що руйнують пропагандистські стовпи Російської Федерації на корню», – зазначила вона.

Юристка підкреслила, що таким вчинком Кіркоров підставив Кремль: «Наплював на вашу державницьку позицію й особисто визнав авторитет і справедливість рішень Європейського суду з прав людини. Крім того, Кіркоров своїми діями підвищив авторитет ЄСПЛ в очах громадян РФ».

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Литви заборонило в'їзд в країну Філіпу Кіркорову на 5 років через відвідування окупованого Криму. За словами міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму «істотно шкодить національній безпеці Литви».

Зазначимо, Кіркоров регулярно відвідує Крим в обхід українського законодавства, здійснюючи прямі поїздки на півострів з Росії. Востаннє його помітили в компанії інших російських артистів і глави Криму Сергія Аксенова в жовтні 2020 року, коли на півострові проходив фінал конкурсу «Дитяча Нова хвиля 2020».