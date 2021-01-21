  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Чий Крим?» Відома юристка розказала, як Кіркоров підставив Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>У 2017 році Путін нагородив Кіркорова Орденом Пошани</span> - «Чий Крим?» Відома юристка розказала, як Кіркоров підставив Путіна
    У 2017 році Путін нагородив Кіркорова Орденом Пошани
    Фото з відкритих джерел

    Кіркоров збирається звернутись до Європейського суду з прав людини

    МВС Литви заборонило в’їзд Філіпу Кіркорову за публічну підтримку анексії Криму. Але російський співак і його адвокати не придумали нічого кращого, як зруйнувати кремлівський міф про облудливу Європу. Про це написала Ганна Маляр на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Маляр висміяла те, що наразі Кіркоров збирається звернутись до Європейського суду з прав людини й захистити своє право на вільне пересування.

    «Так-так, це саме той суд, рішення якого Російська Федерація не виконує. Я нагадаю, що РФ – єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ», – розповіла юристка.

    Маляр глузує, що росіяни самі не виконують рішення, але на інші держави подають позови. Тобто визнають рішення ЄСПЛ і вірять у їхню справедливість.

    «Фанати Путіна такі безглузді й суперечливі у своїх публічних вчинках, що руйнують пропагандистські стовпи Російської Федерації на корню», – зазначила вона. 

    Юристка підкреслила, що таким вчинком Кіркоров підставив Кремль: «Наплював на вашу державницьку позицію й особисто визнав авторитет і справедливість рішень Європейського суду з прав людини. Крім того, Кіркоров своїми діями підвищив авторитет ЄСПЛ в очах громадян РФ».

    Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Литви заборонило в'їзд в країну Філіпу Кіркорову на 5 років через відвідування окупованого Криму. За словами міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму «істотно шкодить національній безпеці Литви».

    Зазначимо, Кіркоров регулярно відвідує Крим в обхід українського законодавства, здійснюючи прямі поїздки на півострів з Росії. Востаннє його помітили в компанії інших російських артистів і глави Криму Сергія Аксенова в жовтні 2020 року, коли на півострові проходив фінал конкурсу «Дитяча Нова хвиля 2020».

    Теги: Крим Росія Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies