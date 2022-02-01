«Київ може почати воєнну операцію в Криму». Путін пояснив свій найбільший страх

Кремль заздалегідь оголосив, що чекає від «якихось бандерівців»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що при вступі України до НАТО Київ може розпочати військову операцію у окупованому Криму, будучи членом Альянсу. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Президент РФ заявив, що якщо Україну вступить в НАТО, то з'явиться можливість «наставити там ударні системи зброї та стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу чи Криму збройним шляхом».

Також Путін заявив, що на Заході не подумали про сценарій, у якому під час вступу України до НАТО Росії доведеться воювати з Альянсом.

Нагадаємо, Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією.

Напередодні Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

Як стало відомо, Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

Також Путін прорахувався, готуючи вторгнення в Україну – The Washington Post.

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