  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Київ може почати воєнну операцію в Криму». Путін пояснив свій найбільший страх

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російський президент непокоїться, що НАТО підсилить Україну - «Київ може почати воєнну операцію в Криму». Путін пояснив свій найбільший страх
    Російський президент непокоїться, що НАТО підсилить Україну
    фото: glavred.info

    Кремль заздалегідь оголосив, що чекає від «якихось бандерівців»

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що при вступі України до НАТО Київ може розпочати військову операцію у окупованому Криму, будучи членом Альянсу. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

    Президент РФ заявив, що якщо Україну вступить в НАТО, то з'явиться можливість «наставити там ударні системи зброї та стимулювати якихось бандерівців на вирішення питання Донбасу чи Криму збройним шляхом».

    Також Путін заявив, що на Заході не подумали про сценарій, у якому під час вступу України до НАТО Росії доведеться воювати з Альянсом.

    Нагадаємо, Путін боїться, що Україна після вступу до НАТО почне війну з Росією.

    Напередодні Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну.

    Як стало відомо, Кремль заперечує, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

    Також Путін прорахувався, готуючи вторгнення в Україну – The Washington Post.

    Читайте також:
    Теги: Київ НАТО Путін президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Київ може почати воєнну операцію в Криму». Путін пояснив свій найбільший страх