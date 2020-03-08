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    Думки вголос

    Зеленський і Путін домовляються про постачання води в окупований Крим

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський і Путін домовляються про постачання води в окупований Крим

    Яке відношення вода в Крим має до Донбасу?

    Мовою оригіналу

    По данным источников Цензор.Нет, подача воды в Крым - это одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже в декабре 2019-го, и в телефонном разговора 14 февраля Путин снова потребовал от Владимира Зеленского включения воды в Крым, как одно из условий договоренностей на следующей «нормандской» встрече.

    Именно поэтому вначале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.

    Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ.

    Договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского. Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма, поскольку там разные международно-правовые ситуации и разные пакеты санкций. И поэтому категорически нельзя смешивать эти два вопроса, этим же президент наносит ущерб своей же собственной стратегии. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.

    То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого не понимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности. Тем более, что его оправдания в фейсбуке на телеканалах не показали.

    Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Путін Володимир Зеленський
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