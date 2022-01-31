Данілов розповів, скільки часу потрібно РФ для підготовки нападу на Україну

Важко контролювати економічну ситуацію, коли всі ЗМІ постійно говорять, що війна почнеться завтра, – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що біля України зосереджено близько 120 тис. російських військових і Москва може влаштувати провокації «у будь-який момент». Про це йдеться в інтерв'ю для Associated Press.

Водночас Данілов переконаний, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

«Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данілов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося».

Він висловив жаль із приводу рішення США, Великобританії, Австралії, Німеччини та Канади відкликати деяких своїх дипломатів та утриманців зі столиці України Києва, сказавши, що цей крок «не був для нас приємним» і підкреслив, що «ми не вважаємо що зараз є загроза».

«Ми не можемо допустити паніки в країні», – сказав Данілов.

Нагадаємо, Данілов не виключає точкові удари по Росії у відповідь на вторгнення.

Раніше Данілов відреагував на дані про «намісника Путіна»: оголосіть всіх, буде цікавіше.

Також Данілов розповів, скільки вояків треба Кремлю для нападу на Україну.

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