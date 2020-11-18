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    «Даю півроку на втілення». Пашинян представив план подолання наслідків війни у Карабасі

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    Нікол Пашинян: Я є головним відповідальним за ситуацію, що склалася в результаті війни - «Даю півроку на втілення». Пашинян представив план подолання наслідків війни у Карабасі
    Нікол Пашинян: Я є головним відповідальним за ситуацію, що склалася в результаті війни
    Фото: прес-служба уряду Вірменії

    Прем'єр Вірменії прагне відновити переговорний процес про статус Нагірного Карабаху

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян представив план подальшої роботи свого уряду після укладення перемир'я в Нагірному Карабасі. План з 15 пунктів прем'єр опублікував у Facebook.

    Серед основних пунктів дорожньої карти значаться:

    • відновлення переговорного процесу про статус Карабаху в форматі Мінської групи ОБСЄ;
    • повернення мирних жителів і відновлення зруйнованої інфраструктури Карабаху;
    • надання соціальних гарантій сім'ям загиблих і поранених громадян і військовослужбовців;
    • реформа Збройних сил Вірменії;
    • подолання пандемії коронавіруса і відновлення економічної активності;
    • зміна виборчого кодексу і закону про партії.
    «Головним відповідальним за ситуацію, що склалася після війни у Крабасі, є я. Однак я також є головним відповідальним за подолання цієї ситуації і встановлення стабільності і безпеки в країні», – написав Пашинян.

    На втілення у життя «дорожньої карти» Пашинян відвів півроку і пообіцяв відзвітувати про її виконання у червні 2021 року.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту. 

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    Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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