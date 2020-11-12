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    Пашинян заявив про необхідність міжнародного визнання Карабаху

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    Нікол Пашинян: Краще підписати цей мир, ніж втратити 25 тисяч військових - Пашинян заявив про необхідність міжнародного визнання Карабаху
    Нікол Пашинян: Краще підписати цей мир, ніж втратити 25 тисяч військових
    Скріншот відео Nikol Pashinyan/Facebook

    Наразі Нагірний Карабах не визнаний жодною з країн-членів ООН

    Прем'єр Нікол Пашинян заявив, питання статусу Карабаху не змінюється, відтепер міжнародне визнання регіону стає абсолютним пріоритетом для Єревану. Про це прем'єр заявив у відеозверненні до нації 12 листопада.

    «На користь міжнародного визнання Карабаху зараз є більш вагомі аргументи», – цитує Пашиняна вірменська служба Радіо Свобода. 

    Також прем'єр заявив, що краще підписати мирний план, ніж втратити 25 тисяч військовослужбовців, адже час йшов на години.

    «З усвідомленням цього я підписав цей сумнозвісний документ, який збільшує ймовірність моєї особистої смерті не тільки в політичному, але і в фізичному сенсі, але життя 25 тисяч солдат були важливіші, також і для вас. Життя солдат виявилися під загрозою...документ дійсно поганий для нас, але не потрібно його ще більше погіршувати», - сказав прем'єр. 

    Пашинян додав, що не пішов у відставку лише тому, що це означало б його дезертирство та переклад «пекельної місії» на чужі плечі.

    Нагірний Карабах не визнаний жодною з країн-членів ООН, включно з самою Вірменією

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Теги: Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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