«Я встану перед судом народу». Пашинян визнав відповідальність за події в Карабасі

Нікол Пашинян: Найбільшою нашою помилкою було те, що нам здавалося, що можемо нескінченно затягувати час

Вірменія була безсила проти міжнародного консенсусу – території Нагірного Карабаху повинні були бути передані Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі. Про це він заявив у понеділок, 16 листопада.

«Я встану перед судом нашого народу, але в цьому випадку люди повинні зуміти зробити висновки, вони повинні знати всі обставини справи. Потрібно вислухати солдат, опозицію, уряд. Все це невід'ємна частина цього процесу. Думаю, важливо зрозуміти, що сталося», – цитує прем'єра DW.

За словами Пашиняна, вірменська влада зіткнулася з «з ситуацією, коли існував міжнародний консенсус щодо передачі територій Азербайджану без будь-яких попередніх умов». Зламати цю логіку прем'єру не вдалося.

Пашинян заявив, що головною стратегічною помилкою вірменського керівництва була думка про можливість поєднати два підходи, які суперечать один одному.

«Нашими підходами були, по-перше, принцип виключення війни, по-друге, принцип не віддамо жодного клаптика землі. Ми повинні були мати (один) сценарій і готуватися. Найбільшою нашою помилкою було те, що нам здавалося, що можемо нескінченно затягувати час», – вказав прем'єр.

За його словами, керівництво повинно було зробити вибір з цих двох підходів.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.