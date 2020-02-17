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    Річниця Революції гідності: науковці та священики обговорили громадянські та релігійні цінності українців

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    Річниця Революції гідності: науковці та священики обговорили громадянські та релігійні цінності українців

    У Главкомі пройшла пресконференція «Гідність та Свобода як громадянські та релігійні цінності сучасної України: виклики та перспективи»

    Сьогодні, 17 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбувається пресконференція до річниці Революції гідності на тему: «Гідність та Свобода як громадянські та релігійні цінності сучасної України: виклики та перспективи»

    Запрошені гості:

    • Доктор філософських наук, професор, заввідділом Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Людмила Филипович;
    • доцент, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Віта Титаренко;
    • отець Петро Балог, домініканець, директор Інституту релігійних наук святого Томи Аквінського;
    • старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Оксана Горкуша;
    • протоієрей Віталій Клос, доктор наук з богослов’я, професор, проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії УПЦ;
    • доктор філософських наук, професор Олександр Саган.

    До слова, нагадаємо, що у Києві до Дня Героїв Небесної сотні пройде виставка дитячих малюнків

    Нагадаємо, що День Героїв Небесної сотні відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.

    Пам’ятний день встановлено указом президента України від 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

    Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) соціум релігія наука НАНУ
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