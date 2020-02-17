Річниця Революції гідності: науковці та священики обговорили громадянські та релігійні цінності українців
У Главкомі пройшла пресконференція «Гідність та Свобода як громадянські та релігійні цінності сучасної України: виклики та перспективи»
Сьогодні, 17 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбувається пресконференція до річниці Революції гідності на тему: «Гідність та Свобода як громадянські та релігійні цінності сучасної України: виклики та перспективи»
Запрошені гості:
- Доктор філософських наук, професор, заввідділом Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Людмила Филипович;
- доцент, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Віта Титаренко;
- отець Петро Балог, домініканець, директор Інституту релігійних наук святого Томи Аквінського;
- старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Оксана Горкуша;
- протоієрей Віталій Клос, доктор наук з богослов’я, професор, проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії УПЦ;
- доктор філософських наук, професор Олександр Саган.
До слова, нагадаємо, що у Києві до Дня Героїв Небесної сотні пройде виставка дитячих малюнків.
Нагадаємо, що День Героїв Небесної сотні відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.
Пам’ятний день встановлено указом президента України від 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.