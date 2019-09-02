ДБР відмовилось реєструвати провадження проти Портнова, - Чорновол



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Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол вважає, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба «переляканий та залежний від Портнова»

Державне бюро розслідувань відмовилось вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви щодо екс-заступника голови АП Андрія Портнова. Про це Тетяна Чорновол повідомила у Facebook.

«Керівник ДБР Роман Труба відмовився внести до ЄРДР мої заяви про злочини Портнова. Хоча відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України)», - йдеться у її повідомленні.

Чорновол зазначила, що під час особистої зустрічі Труба розповідав, що ДБР порушило «цілий букет політичнозамовних кримінальних справ по заявах самого Портнова, тому що не могло відмовити згідно КПК».

Фото: facebook.com / Тетяна Чорновол

«На цій зустрічі я повідомила Трубу, що готую заяви про злочини Портнова. Він мені гарантував, що порушить кримінальні справи і перевірить викладені факти. Мої заяви стосувалися «узурпації влади» Портновим та його зловживання на державній посаді в інтересах комерційної структури. Однак, як виявилось, Труба настільки переляканий та залежний від Портнова, що я отримала дві відмови», - додала вона.

Чорновол зробила висновок, що «Державне бюро розслідувань засвідчило, що тепер працює на Портнова».