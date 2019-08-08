Депутатів викликають на допит щодо участі в коаліції (документ)



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Гройсмана, Парубія та Порошенка підозрюють в порушенні Конституції, коли в Раді проголосували за призначення Гройсмана главою уряду Фото: сайт Верховної Ради

Вперше щодо народних депутатів проводять слідчі дії щодо голосування у Верховній Раді

Депутатів Ради VIII скликання викликають на допити в ДБР, щоб свідчити по справі «захоплення влади» Порошенком, Парубієм і Гройсманом.

Парламентарів викликають у справі №62019000000000841 від 7 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, 27 травня 2019 року до Державного бюро розслідувань надійшло депутатське звернення-повідомлення від Василя Німченка та Нестора Шуфрича. У ньому депутати стверджували, що експрезидент Петро Порошенко, спікер Андрій Парубій та прем'єр Володимир Гройсман, «діючи спільно, у змові, з прямим наміром на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади (...) вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...». На думку парламентарів, на момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді не було коаліції, сформованої відповідно до вимог Конституції. Депутати вважають це прямим порушенням Конституції і кримінальним правопорушенням.

Виклик на допит до ДБР одного з нардепів

Наразі відомо про виклики народних депутатів з фракції «Народний фронт». Депутат Георгій Логвінський з цієї фракції в коментарі «Главкому» повідомив, що його теж викликали на допит в ДБР по цій справі. «Повістка десь на середину серпня, але я можливо прийду ще раніше», - розповів нардеп.

«Я як юрист вважаю, що в цьому питанні є дещо між строк. Допит вищих державних осіб повинен бути чимось обумовлений. Повинні бути реальні причини», - каже Логвінський.

Він нагадав, що є пряма норма Конституції (ст.80), згідно з якою, народний депутат не несе відповідальності за голосування або висловлювання в парламенті, крім наклепу та образи. «Тобто такого (звинувачувати за голосування за прем’єра Гройсмана – «Главком») бути не може… Слідчий ДБР викликає склад народних депутатів, щоб допитати по факту їх голосування», - обурюється Логвінський.

Слід відмітити, що Бюро не відразу зареєструвало заяву Німченка та Шуфрича, а тільки після відповідного рішення суду.

Як повідомлялось, 20 червня Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Однією з причин призначення цих виборів називали відсутність коаліції.