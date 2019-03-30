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    Вибори президента: дільниці, на яких голосуватимуть кандидати

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    <span>Петро Порошенко з родиною на виборчій дільниці 25 травня 2014 року</span> - Вибори президента: дільниці, на яких голосуватимуть кандидати
    Петро Порошенко з родиною на виборчій дільниці 25 травня 2014 року
    Фото: EPA/UPG

    Виборцям якої дільниці пощастить голосувати разом з потенційним президентом?

    31 березня кандидати на головну посаду в країні разом з мільйонами українців вирушать на голосування. Окремі з політиків, які беруть участь у виборах, заздалегідь повідомили, на яких виборчих дільницях можна буде побачити, як вони опускатимуть бюлетень до скриньки.

    «Главком» склав перелік головних «кандидатських» дільниць.

    Юлія Тимошенко завітає до виборчої дільниці у Києві о 10-й ранку за адресою: вул. Покровська, 4/6, ліцей «Поділ» №100.

    Роман Безсмертний з дружиною та дітьми проголосує на виборчій дільниці у місті Києві о 10:00. Разом з ним також голосуватиме його довірена особа Віктор Матчук. Адреса виборчої дільниці: вул. Євгена Коновальця, 36А (гуртожиток, актова зала, 1-й поверх).

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    Володимир Зеленський голосуватиме також у Києві об 11:00 на дільниці 800489, за адресою просп. Героїв Сталінграда, 2, Коледж морського і річкового флоту.

    Анатолій Гриценко збирається голосувати о 12:00 на виборчій дільниці у Києві за адресою: вул. Героїв оборони, 6 (дільниця 800017 – перший поверх Інституту екогігієни та токсикології).

    Петро Порошенко проголосує на виборчій дільниці 800588 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 30/1 (Центральний будинок офіцерів ЗСУ, кімната 117, 1-й поверх).

    Юрій Дерев’янко о 9.00 разом з родиною голосуватиме на дільниці номер 800964 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 22 (Університет імені Богомольця, хол, 1-й поверх).

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