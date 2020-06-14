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    Економіка та фінанси

    Купувати квартиру чи ні: експерти розповіли, що буде з цінами на житло

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    Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами - Купувати квартиру чи ні: експерти розповіли, що буде з цінами на житло
    Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами

    Попитом користуватиметься інвестиційне житло (з метою здачі в оренду або перепродажу) у вигляді одно- і двокімнатних квартир

    Карантин в Україні триває вже майже три місяці, і за цей час багато сфер зазнали чимало змін. Вплинула пандемія і на український ринок нерухомості: будівництва призупинилися, а попит на житло впав більш ніж на 50%.

    Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта каже, що попитом користуватиметься інвестиційне житло (з метою здачі в оренду або перепродажу) у вигляді одно- і двокімнатних квартир.

    «Запити на заміську нерухомість безумовно зросли, але реальних угод не так багато, як очікувалося, тут спостерігаються більше психологічні рішення, такі як реакція на ситуацію. Якщо зважити всі «за» і «проти», заміська нерухомість вимагає більш ретельного вивчення і надалі більше турбот і догляду», – говорить Піта.

    Він додав, що задуматися про придбання нерухомості краще зараз, бо на відкладений попит є і відкладена пропозиція, таким чином вибір буде більший.

    Водночас особливого зниження цін чекати не варто. Керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров впевнений, що в найближчі два місяці цінова ситуація на первинному ринку буде залишатися досить стабільною: можливі незначні коливання в межах 0,5-1% у бік зниження цін. Експерт каже, що для придбання квартири на «первинці» потенційному покупцеві необхідно отримати відповіді на кілька важливих питань: довідатися про репутацію забудовника, його фінансові можливості, перевірити всю документацію і т.д.

    «Звісно, питань може бути значно більше. Але реалії такі, що для вдалої покупки підходять, як це не парадоксально, об’єкти на початкових стадіях будівництва від системних, досвідчених компаній, коли ціна є найбільш вигідною для покупця: в середньому на 20-25% нижче, ніж на етапі введення об’єкта в експлуатацію, а в умовах посткарантинного ринку ця вигода може скласти і всі 35%», – каже Ізаров.

    Економічний експерт Олександр Хмелевський зазначив, що поки не варто поспішати з купівлею житла, адже в Україні досі нестабільна ситуація і існує загроза загострення кризи.

    «Існує загроза введення карантину восени і загострення економічної кризи. Тому зараз не варто поспішати з купівлею нерухомості. Ціни в найближчі місяці ще більше впадуть», – рекомендує Хмелевський.

    Джерело: Сегодня

    нерухомість ринок ціни житло фінанси карантин
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