Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію з «зеленого» списку безпечних країн



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Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня

Громадян країн з «жовтого» списку після в'їзду в Словенію повинні будуть пройти 14-денний карантин

Словенія посилює прикордонний режим і переміщує три країни з «зеленого» списку епідеміологічно безпечних країн в «жовтий». Про це оголосив уряд країні, повідомляє «Європейська правда.

Зазначається, що громадян країн з «жовтого» списку після в'їзду в Словенію повинні будуть пройти 14-денний карантин.

«Епідеміологічна картина в Словенії погіршується. Вчора у нас було найбільше інфекцій з 16 квітня. 10 пацієнтів були госпіталізовані. Джерелом інфекції є або привезені випадки з-за кордону, або поширення хвороби в Словенії. Все більш-менш пов'язане з великими вечірками, транскордонними візитами на дискотеки», - написав у Twitter речник уряду Желько Кацин.

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Včeraj smo imeli največ okužb po 16. aprilu. Hospitaliziranih je 10 bolnikov. Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev bolezni znotraj Slovenije. Vse je več ali manj povezano z večjimi zabavami, čezmejnih obiskovanjem diskotek... — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) July 2, 2020

Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня.

«Хорватія, Франція і Чехія будуть виключені в суботу зі списку епідеміологічно безпечних країн. Громадяни Словенії, які прибувають з цих країн, не підлягають 14-денному карантину, але безумовно необхідна велика обережність», - йдеться в повідомленні уряду в Twitter.

Хорватія була першою країною, для якої були зняті обмеження в Словенії. Тепер же хорвати зможуть в'їхати тільки в тому випадку, якщо у них там є нерухомість або заздалегідь заброньовано житло для туристів.

Як відомо, Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкривати внутрішні кордони з 15 червня, проте остаточне рішення залишається за національними урядами.

Нагадаємо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого «безпечного» списку, в який увійшли 15 країн.

Як повідомлялося, уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції.

У світі станом на ранок 3 липня зафіксовано 6 140 827 випадків одужання від коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer. Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 10 985 656 випадків хвороби і 524 088 летальних випадків.