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    У світі

    Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію з «зеленого» списку безпечних країн

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    Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня - Словенія виключила Чехію, Хорватію і Францію з «зеленого» списку безпечних країн
    Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня

    Громадян країн з «жовтого» списку після в'їзду в Словенію повинні будуть пройти 14-денний карантин

    Словенія посилює прикордонний режим і переміщує три країни з «зеленого» списку епідеміологічно безпечних країн в «жовтий». Про це оголосив уряд країні, повідомляє «Європейська правда.

    Зазначається, що громадян країн з «жовтого» списку після в'їзду в Словенію повинні будуть пройти 14-денний карантин.

    «Епідеміологічна картина в Словенії погіршується. Вчора у нас було найбільше інфекцій з 16 квітня. 10 пацієнтів були госпіталізовані. Джерелом інфекції є або привезені випадки з-за кордону, або поширення хвороби в Словенії. Все більш-менш пов'язане з великими вечірками, транскордонними візитами на дискотеки», - написав у Twitter речник уряду Желько Кацин.

    Нові правила прикордонного контролю почнуть діяти з 4 липня.

    «Хорватія, Франція і Чехія будуть виключені в суботу зі списку епідеміологічно безпечних країн. Громадяни Словенії, які прибувають з цих країн, не підлягають 14-денному карантину, але безумовно необхідна велика обережність», - йдеться в повідомленні уряду в Twitter.

    Хорватія була першою країною, для якої були зняті обмеження в Словенії. Тепер же хорвати зможуть в'їхати тільки в тому випадку, якщо у них там є нерухомість або заздалегідь заброньовано житло для туристів.

    Як відомо, Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС відкривати внутрішні кордони з 15 червня, проте остаточне рішення залишається за національними урядами.

    Нагадаємо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого «безпечного» списку, в який увійшли 15 країн.

    Як повідомлялося, уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції.

    У світі станом на ранок 3 липня зафіксовано 6 140 827 випадків одужання від коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer. Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 10 985 656 випадків хвороби і 524 088 летальних випадків.

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