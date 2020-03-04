Ігор Дегнера офіційно очолив Держпраці
Раніше у відомстві розкритикували роботу Дегнери
Кабінет міністрів України призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби з питань праці.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні уряду у вівторок, 3 березня», - йдеться в повідомленні.
За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці - детінізація зайнятості та захист працівників.
У міністерстві додали, що Дегнера має понад 10 років досвіду роботи у Держпраці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директор департаменту з питань праці. Дегнера обіймає позицію т.в.о. голови служби із грудня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може очолити відомство на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників.