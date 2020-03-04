Ігор Дегнера офіційно очолив Держпраці

Раніше у відомстві розкритикували роботу Дегнери

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби з питань праці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні уряду у вівторок, 3 березня», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці - детінізація зайнятості та захист працівників.

«На посаді голови служби Ігор Дегнера посилить роботу із бізнесом з легалізації працівників та підвищення їх захисту, у тому числі, у випадку травмування», - зазначила Свириденко.

У міністерстві додали, що Дегнера має понад 10 років досвіду роботи у Держпраці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директор департаменту з питань праці. Дегнера обіймає позицію т.в.о. голови служби із грудня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може очолити відомство на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників.