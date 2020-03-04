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    Ігор Дегнера офіційно очолив Держпраці

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    <span>Тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера офіційно очолив відомство&nbsp;</span> - Ігор Дегнера офіційно очолив Держпраці
    Тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера офіційно очолив відомство 

    Раніше у відомстві розкритикували роботу Дегнери

    Кабінет міністрів України призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби з питань праці.

    Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

    «Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні уряду у вівторок, 3 березня», - йдеться в повідомленні.

    За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці - детінізація зайнятості та захист працівників.

    «На посаді голови служби Ігор Дегнера посилить роботу із бізнесом з легалізації працівників та підвищення їх захисту, у тому числі, у випадку травмування», - зазначила Свириденко.

    У міністерстві додали, що Дегнера має понад 10 років досвіду роботи у Держпраці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директор департаменту з питань праці. Дегнера обіймає позицію т.в.о. голови служби із грудня 2019 року.

    Раніше повідомлялося, що тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може  очолити відомство на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників.

    державна служба Мінекономіки чиновник робота праця
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