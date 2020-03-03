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    Економіка та фінанси

    В уряді вирішили, яку зарплату повинні отримувати керівники держпідприємств

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    Українці переконані, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тис. грн - В уряді вирішили, яку зарплату повинні отримувати керівники держпідприємств
    Українці переконані, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тис. грн

    Керівники державних державних підприємств повинні отримувати не більше 1 млн 250 тис грн - Кабмін

    У Кабінеті міністрів вирішили, що керівники державних державних підприємств повинні отримувати не більше 1 млн 250 тис грн. Про це йдеться у постанові Кабміну від  5 лютого № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

    Крім того, зазначається, що уряд визначив розмір винагороди членів наглядових рад державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі.

    Згідно з рішенням, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди члена наглядової ради буде залежати від середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності підприємства.

    «Цей розмір коливатиметься від п’яти середніх зарплат на підприємствах з річним обігом до 1 млрд грн до 22 середніх зарплат на підприємствах з обігом понад 20 млрд грн», - йдеться у постанові.

    Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, українці переконані, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тис. грн.

    За даними опитування Research & Branding Group, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25,3 тис. грн в місяць.

    До відома, в уряді обурилися через зарплату голови «Укргідроенерго».

    Також середня зарплата в Україні за рік зросла на 16,3%.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв з квітня збільшення зарплат лікарям на 30%.

    Кабмін зарплата українці уряд Укргідроенерго Олексій Гончарук
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