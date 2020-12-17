Міськрада Харкова запропонувала поставити пам’ятник Кернесу

Кернес «став брендом Харкова»

Міськрада Харкова пропонує поставити пам’ятник міському голові Геннадію Кернесу, який помер 17 грудня, або назвати на його честь вулицю. Про це заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов в коментарі виданню «Страна».

Терехов сказав, що Кернес «став брендом Харкова».

«Стільки, скільки він зробив для міста, ніхто для нього не зробив. І ми обов’язково увічнимо пам’ять Кернеса в Харкові. Це наш святий обов’язок перед ним… Увічнити людину можна по-різному. Це може бути як пам’ятник, так і вулиця, проспект, названі його ім'ям. Ми зараз думаємо, як це зробити», — розповів він.

«Кернес важко сходився з людьми, але розходився ще важче. Не було такого, щоб він не прийшов на допомогу. Він робив для близьких людей все можливе і неможливе. Кернес дуже чуйний. Якщо він дружив, він дружив назавжди».

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня у берлінській клініці Charite помер Геннадій Кернес.

Він обіймав посаду мера Харкова з 2010 року, а 9 грудня 2020-го знову отримав повноваження міського голови на першій сесії новообраної Харківської міської ради. Його оголосили мером без приведення до присяги.

У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18 та 19-те грудня оголошені днями жалоби в Харкові. У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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