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    Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч

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    Пам'ятник Леніну у Сновську&nbsp;<span>був демонтований у 2016 році</span> - Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч
    Пам'ятник Леніну у Сновську був демонтований у 2016 році

    Перший аукціон з продажу Леніна не відбувся через відсутність заявок

    Бронзову скульптуру пролетарського вождя Володимира Леніна вагою 5,5 т, яка стояла в місті Сновську Чернігівської області, з другої спроби продали через систему Prozorro за 375 тис грн.

    Про це повідомила Сновська міська рада.

    «26 лютого з другої спроби на аукціоні через систему Prozorro було продано колишній пам’ятник Леніну, який знаходиться на балансі Сновської міської ради, за 375 104,69 грн. Переможцем, за результатами аукціону, стало ТОВ «Розвиток-СВ» (м. Запоріжжя)», - йдеться у повідомленні.

    Пам’ятник був демонтований у 2016 році й зберігався на території місцевого ПрАТ «Комунальник». Перший аукціон з його продажу, що був запланований на 21.10.2019 року, не відбувся через відсутність заявок. Удруге скульптуру виставили на торги на початку лютого п. р. На неї претендували два товариства з обмеженою відповідальністю. Зараз триває процедура перевірки документів переможця.

    Отримані від продажу пам’ятника кошти будуть використані на благоустрій території, де він стояв. Імовірно, там збудують фонтан.
    До слова, у січні в окупованому Криму невідомі зруйнували пам'ятник вождю більшовиків Леніну.Монумент розташовувався в парку імені Івана Франка і був мінікопією нереалізованого проекту Палацу Рад - будівлі в Москві зі скульптурою Леніна на вершині.

    Запоріжжя декомунізація Чернігівщина ProZorro аукціон пам'ятник
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