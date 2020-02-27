Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч



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Пам'ятник Леніну у Сновську був демонтований у 2016 році

Перший аукціон з продажу Леніна не відбувся через відсутність заявок

Бронзову скульптуру пролетарського вождя Володимира Леніна вагою 5,5 т, яка стояла в місті Сновську Чернігівської області, з другої спроби продали через систему Prozorro за 375 тис грн.

Про це повідомила Сновська міська рада.

«26 лютого з другої спроби на аукціоні через систему Prozorro було продано колишній пам’ятник Леніну, який знаходиться на балансі Сновської міської ради, за 375 104,69 грн. Переможцем, за результатами аукціону, стало ТОВ «Розвиток-СВ» (м. Запоріжжя)», - йдеться у повідомленні.

Пам’ятник був демонтований у 2016 році й зберігався на території місцевого ПрАТ «Комунальник». Перший аукціон з його продажу, що був запланований на 21.10.2019 року, не відбувся через відсутність заявок. Удруге скульптуру виставили на торги на початку лютого п. р. На неї претендували два товариства з обмеженою відповідальністю. Зараз триває процедура перевірки документів переможця.

Отримані від продажу пам’ятника кошти будуть використані на благоустрій території, де він стояв. Імовірно, там збудують фонтан.