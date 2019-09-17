Делегація України покинула засідання ОБСЄ через «російський Крим»



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Українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які, представляючись, заявили: «Крим, Росія»

Українська делегація покинула зал засідань ОБСЄ у Варшаві, де обговорювалася тема свободи слова, в знак протесту проти заяв про «російський Крим». Про це у вівторок, 17 вересня, повідомляє ATR.

«Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій», - розповіла кореспондент телеканалу.

Вона пояснила, що таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які, представляючись, заявили: «Крим, Росія».

Головний редактор видань Кримська газета і Кримський журнал Марія Волконська, котра приїхала на засідання ОБСЄ, назвала анексований Крим «російським». Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

У коментарі ЗМІ дипломати підтвердили український демарш. Заступник міністра іноземних справ Сергій Кислиця залишає Варшаву, а посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк веде консультації із партнерами за межами залу засідань.

Нагадаємо, у Варшаві проходить щорічна нарада ОБСЄ щодо виконання зобов'язань держав-учасників у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з Сергієм Кислицею.