Геї та олігархи. Ярош знайшов винних у демографічній катастрофі



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Дмиро Ярош переконує, що « Голодомор та Світові війни вбили менше українців, ніж політика упокорення »

«Типу «наші союзники» все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не лишилося», - переконує політик

Екснародний депутат і колишній очільник «Правого сектору» Дмитро Ярош заявив, що «світ летить у пекло», бо кількість українців катастрофічно зменшується через нав’язування їм гомосексуалістів та інших збоченців, що «стали «нормальним явищем».

Колишній очільник «Правого сектору» на своїй сторінці у Facebook переконує, що «типу «наші союзники» все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не лишилося».

«Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні лишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких у 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид? Голодомор, Світові війни вбили менше, ніж їхня політика упокорення українців. Це незаперечний факт!», - стверджує Ярош і додає, що він, його родина, друзі та побратими не вважають себе бидлом «без духовності, без моралі, без традиції».

«Ми - Українці-Християни. Ми творимо Державу на своїй Українській землі. Свою - Українську Державу», - наголосив колишній очільник «Правого сектору».

Наприкінці посту Ярош зазначив, що усвідомлює радикалізм своїх поглядів і все ж не може мовчати.

Як повідомлялося, 23 січня був оприлюднені дані «електронного перепису»: у вільній частині України мешкає 37 мільйонів громадян.

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