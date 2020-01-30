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    Суспільство

    Геї та олігархи. Ярош знайшов винних у демографічній катастрофі

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    Дмиро Ярош переконує, що&nbsp;<span>&laquo;</span>Голодомор та Світові війни вбили менше українців, ніж політика упокорення<span>&raquo;</span> - Геї та олігархи. Ярош знайшов винних у демографічній катастрофі
    Дмиро Ярош переконує, що «Голодомор та Світові війни вбили менше українців, ніж політика упокорення»

    «Типу «наші союзники» все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не лишилося», - переконує політик

    Екснародний депутат і колишній очільник «Правого сектору» Дмитро Ярош заявив, що «світ летить у пекло», бо кількість українців катастрофічно зменшується через нав’язування їм гомосексуалістів та інших збоченців, що «стали «нормальним явищем».

    Колишній очільник «Правого сектору» на своїй сторінці у Facebook переконує, що «типу «наші союзники» все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не лишилося».

    «Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні лишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких у 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид? Голодомор, Світові війни вбили менше, ніж їхня політика упокорення українців. Це незаперечний факт!», - стверджує Ярош і додає, що він, його родина, друзі та побратими не вважають себе бидлом «без духовності, без моралі, без традиції».

    «Ми - Українці-Християни. Ми творимо Державу на своїй Українській землі. Свою - Українську Державу», - наголосив колишній очільник «Правого сектору».

    Наприкінці посту Ярош зазначив, що усвідомлює радикалізм своїх поглядів і все ж не може мовчати.

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    Як повідомлялося, 23 січня був оприлюднені дані «електронного перепису»: у вільній частині України мешкає 37 мільйонів громадян.

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