День в АТО: бойовики тричі обстріляли українських бійців
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Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь
Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 січня 2018 року.
«На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків», - йдеться у повідомленні.
З мінометів такого ж калібру бойовики обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького.
Крім того, вони близько години обстрілювали українських бійців з гранатометів і стрілецької зброї у районі Новотроїцького.
У штабі зазначили, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.
На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.