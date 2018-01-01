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    День в АТО: бойовики тричі обстріляли українських бійців

    Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь
    Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 січня 2018 року. «На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків», - йдеться у повідомленні. З мінометів такого ж
    • Сьогодні, 20:12
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    Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь

    Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 січня 2018 року.

    «На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків», - йдеться у повідомленні.

    З мінометів такого ж калібру бойовики обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького.

    Крім того, вони близько години обстрілювали українських бійців з гранатометів і стрілецької зброї у районі Новотроїцького.

    У штабі зазначили, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

    На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.

     

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